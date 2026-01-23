Σταύρος Παπασταύρου: Ο ΔΕΣΦΑ επιτρέπει στην Ελλάδα να συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, παρευρέθηκε την Παρασκευή 23/01 στα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ (Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου).

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, το έργο ενισχύει ουσιαστικά την ασφάλεια εφοδιασμού και τη λειτουργική ευελιξία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αναβαθμίζοντας παράλληλα τον ρόλο της χώρας ως ενεργειακού κόμβου. Τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, υποδέχθηκαν η ανώτατη εκτελεστική διευθύντρια του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, και ο πρόεδρος του οργανισμού, Πασχάλης Μπουχώρης.

Ακόμη σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με συνολικό προϋπολογισμό 73,94 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί με προδιαγραφές που επιτρέπουν τη μελλοντική υποδοχή μειγμάτων υδρογόνου με φυσικό αέριο, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη συμβατότητα των υποδομών με την ενεργειακή μετάβαση.

Ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος «μετατρέπει τη γεωγραφία της Ελλάδας σε πραγματική ενεργειακή ισχύ, επιτρέποντας έτσι στην Ελλάδα να συμβάλλει έμπρακτα στην ευρωπαϊκή προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης είναι ένα απ’ τα κλειδιά που μετατρέπουν τη χώρα μας σε πύλη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο των βορειοανατολικών και, δυνητικά, των κεντρικών περιοχών της ηπείρου μας», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πλέον η χώρα μας «συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και στην αφετηρία του άξονα Βορρά-Νότου».

«Σε αυτό το πλαίσιο των τεκτονικών αλλαγών, όπου ακόμη και παραδοσιακές συμμαχίες, όπως η Ευρω – Ατλαντική, δοκιμάζονται, η ενέργεια αποκτά ακόμη μία σημαντική λειτουργία: μετατρέπεται σε αναγκαίο σημείο σύγκλισης, έναν πραγματικό κοινό τόπο μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μία γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό, ανοίγει δρόμους διακρατικής συνεργασίας, αρτηρίες αμοιβαίας προόδου και ευημερίας, με την Ελλάδα στο επίκεντρο», κατέληξε.

