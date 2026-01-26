Ανδρουλάκης: «Δεν στέκεται ως υπουργός ο Φλωρίδης – Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, για τους χειρισμούς του στη διάταξη για το οικογενειακό δίκαιο που θεωρήθηκε «φωτογραφική» για την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

Σημειώνεται ότι η διάταξη «μπήκε στο άσχετο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ» και αφορά στη συνεπιμέλεια των παιδιών.

«Εδώ έχουμε έναν υπουργό Δικαιοσύνης, να βγαίνει και να λέει τόσα ψέματα. Για μένα, δεν στέκεται ως υπουργός», σχολίασε σε εκτενή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε ανακολουθίες και ψέματα, όπως είπε, του κ. Φλωρίδη.

«Λέει ψέματα. Μπορεί να υπάρξει νέα απόφαση πριν την εκδίκαση της έφεσης. Πρώτο ψέμα. Δεύτερο ψέμα: Λέει “ο κόσμος μπερδεύει μία τροπολογία με διατάξεις που υπήρχαν από την αρχή στο νομοσχέδιο”. Λέει ψέματα. Δεν υπήρχε αυτή η διάταξη στο νομοσχέδιο. Το κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε την αντίθεσή του στη Βουλή και την καταψήφισε», υποστήριξε.

«Άρα, εδώ έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος: Στα Τέμπη, ψέματα. Στις υποκλοπές, κρύβεται από τις ευθύνες του για ένα παρακράτος. Προφανέστατα, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δίνει εντολές στον κ. Φλωρίδη. Γι’ αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε:

«Δεν μπορώ να δεχθώ η χώρα μου, αντί να βαδίζει στον κανονικό ευρωπαϊκό δρόμο μιας ποιοτικής δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιας κανονικής χώρας που σέβεται τον πολίτη, που σέβεται τα δικαιώματά του, που δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν στη δικαιοσύνη, να έχουμε μία κυβέρνηση που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κουλτούρα της. Προσομοιάζουμε της Ουγγαρίας. Δεν μας αξίζει αυτό».

Για την πορεία της οικονομίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιέγραψε ότι σύμφωνα με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης η οικονομία μπαίνει στην «κατάψυξη».

Σχετικά με τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, έκανε λόγο για αβελτηρία της κυβέρνησης, αλλά και για το γεγονός ότι λαϊκιζε συστηματικά για το στεγαστικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

«Όταν η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν ολοκληρωμένα προγράμματα κοινωνικών κατοικιών αξιοποιώντας το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν τα κάνει η Νέα Δημοκρατία, πάει να πει ότι κάτι υπηρετεί. Υπηρετεί συμφέροντα. Την ακρίβεια στην υγεία, στα ενοίκια και στα τρόφιμα την πληρώνει ο πολίτης και κάποια ολιγοπώλια βγάζουν δισεκατομμύρια», σημείωσε.

Όσον αφορά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε: «Τη μία ο πρωθυπουργός δεν βλέπει θέματα νομιμότητας σε σχέση με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεύτερον, ο κ. Μητσοτάκης μιλά για το Συμβούλιο Ειρήνης, που ο Τραμπ προσπαθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Τι σχέση έχει αυτό που προτείνει ο Τραμπ με τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ;

Πρέπει ο πρωθυπουργός να σταματήσει στον βωμό του να το “παίζει” αρεστός στον κ. Τραμπ, να ισοπεδώνει την εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως αυτή οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, στα χρόνια της Μεταπολίτευσης».

Στον απόηχο της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, τόνισε ότι η εσωστρέφεια δεν βοηθά για να πάει μπροστά.

«Το συνέδριο δεν θα επιτρέψω να γίνει μία ηχώ δωματίου. Το συνέδριο θα είναι ο βατήρας για την παράταξη για τη μάχη των εθνικών εκλογών.

Δεν δικαιούται κανείς να τραβά το χαλί. Ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ θέλει ενότητα, σοβαρότητα και να πάει το πρόγραμμά μας παντού σε όλη την Ελλάδα.

Το χρέος κάθε στελέχους είναι το πρόγραμμα να πάει σε κάθε πολίτη», επεσήμανε. Όπως πρόσθεσε, η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φύγει.

«Θα αγωνιστώ, λοιπόν, με όλες τις δυνάμεις μου και όλα τα στελέχη πρέπει να είναι σε αυτήν τη βάση δεσμευμένα, για την πολιτική αλλαγή. Και, επειδή ακούω διάφορα σενάρια, όσο είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -γι’ αυτό με τίμησε ο λαός σε δύο εκλογικές διαδικασίες- το ΠΑΣΟΚ θα έχει έναν στόχο:

Να γίνει η προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Αυτό με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση δεν μπορεί να συμβεί. Είναι ξεκάθαρο. Όποιος ανοίγει αυτό το θέμα, δεν βοηθά την παράταξη», υπογράμμισε.

«Δεν έχω ακούσει σε κανένα όργανο και σε καμία διαδικασία του ΠΑΣΟΚ κάποιο στέλεχος να μιλά για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Δεν υπάρχει το σενάριο αυτό. Και για αυτό είμαι εγγυητής. Είμαι εγγυητής και της ενότητας και της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία», ξεκαθάρισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ερωτηθείς πώς «θα ξεκολλήσει η βελόνα», απάντησε: «Με ενότητα και αγώνα. Γι’ αυτό λέω, όποιος σύρει το χαλί είναι υπόλογος και σ’ εμένα και στον κόσμο της δημοκρατικής παράταξης.

Σχετικά με την αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Το κόμμα μας είναι ανοιχτό να έρθουν όσοι έχουν κοινές αγωνίες, θεωρούν ότι το πρόγραμμά μας είναι λύση για την πατρίδα και πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να γίνει παρελθόν.

Το κόμμα μας είναι ανοιχτό προς την κοινωνία, προς στελέχη άλλων κομμάτων, προς ανθρώπους που θεωρούν ότι η προσπάθειά μας αξίζει. Θα καλέσουμε στο συνέδριό μας προοδευτικά κόμματα να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν κοινές πρωτοβουλίες στη Βουλή.

«Αν είμαστε πρώτο κόμμα, η Νέα Δημοκρατία θα φύγει. Βάσει του προγράμματός μας θα επιδιώξουμε συμμαχίες. Με ποιους;

Με αυτούς που θα έχει επιλέξει ο ελληνικός λαός και που θα μπορούν να αποδεχθούν αυτά που λέμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να συζητώ αυτό που άκουσα προ ημερών που αφορά στις αμβλώσεις», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

