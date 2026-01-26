search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 16:55
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 15:17

«Βιολάντα»: «Πάγο» στις πολιτικές εκδηλώσεις βάζει η τραγωδία στα Τρίκαλα

26.01.2026 15:17
violanta_2601_1920-1080_new

Η τραγωδία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, με τέσσερις γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», έβαλε «πάγο» στις πολιτικές εκδηλώσεις.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα λάβει μέρος στην προγραμματισμένη για το απόγευμα συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator» στο Ωδείο Αθηνών, καθώς η εκδήλωση αναβλήθηκε.

Παράλληλα, την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε το κόμμα, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους.

Μετά τη ΝΔ, και ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του για το επόμενο τριήμερο.

Διαβάστε επίσης:

Επίκαιρη Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη: Η κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια τροφοδοτεί την ακρίβεια και υπονομεύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Τσίπρας για «Βιολάντα»: Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα

Βιολάντα: ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν απαντήσεις για το εργατικό δυστύχημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Citroen – WRC_Monte-Carlo_Leo Rossel-Guillaume Mercoiret_Citroen C3Rally2 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Leo Rossel και Guillaume Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο με το Citroen C3 Rally2 (photos)

tempi-sunavlia
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητά την απόσυρση άρθρου που κάνει λόγο για έρευνες στα οικονομικά του: «Η διαφάνειά μας είναι αδιαμφισβήτητη»

pasok_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Βορίδης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την κατάθεση Χαλικιά, ο πρωθυπουργός όχι»

violanta ekrixi 887- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα – Πώς περιγράφουν την πολύνεκρη έκρηξη

violanta-kapnoi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Πληροφορίες ότι βρέθηκε η σορός και της πέμπτης εργάτριας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 16:54
Citroen – WRC_Monte-Carlo_Leo Rossel-Guillaume Mercoiret_Citroen C3Rally2 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Leo Rossel και Guillaume Mercoiret κερδίζουν το Ράλι Μόντε Κάρλο με το Citroen C3 Rally2 (photos)

tempi-sunavlia
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητά την απόσυρση άρθρου που κάνει λόγο για έρευνες στα οικονομικά του: «Η διαφάνειά μας είναι αδιαμφισβήτητη»

pasok_0910_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Βορίδης θα πρέπει να είναι ικανοποιημένος από την κατάθεση Χαλικιά, ο πρωθυπουργός όχι»

1 / 3