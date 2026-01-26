«Βιολάντα»: «Πάγο» στις πολιτικές εκδηλώσεις βάζει η τραγωδία στα Τρίκαλα

Η τραγωδία που σημειώθηκε στα Τρίκαλα, με τέσσερις γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές μετά από έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», έβαλε «πάγο» στις πολιτικές εκδηλώσεις.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν θα λάβει μέρος στην προγραμματισμένη για το απόγευμα συζήτηση για το πρόγραμμα «The Greek AI Accelerator» στο Ωδείο Αθηνών, καθώς η εκδήλωση αναβλήθηκε.

Παράλληλα, την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Νέας Δημοκρατίας, μέχρι και την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, αποφάσισε το κόμμα, το οποίο εκφράζει τη βαθιά του θλίψη προς τα θύματα και τις οικογένειες τους.

Μετά τη ΝΔ, και ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε την αναβολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του για το επόμενο τριήμερο.

