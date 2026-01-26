search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 14:49
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 12:47

Τσίπρας για «Βιολάντα»: Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα

26.01.2026 12:47
alexis_tsipras__eurokinissi

Με αιχμές για την πολιτική εργασίας και ασφάλειας στην εργασία που ακολουθεί η κυβέρνηση σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας το πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Σε ανάρτησή του, ο Α. Τσίπρας διερωτάται «ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Ως πότε η εργασία θα ταυτίζεται με τον κίνδυνο και όχι με τη δημιουργία;», προσθέτοντας ότι «μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται την προστασία της εργασίας με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες που τηρούνται απαρέγκλιτα».

Αναλυτικά, ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε:

«Η σκέψη μας σήμερα βρίσκεται στα Τρίκαλα, δίπλα στις οικογένειες που είδαν τη ζωή τους να γκρεμίζεται μέσα στις φλόγες.

Οι εργαζόμενοι στη Βιολάντα δεν είναι απλά ονόματα σε μια είδηση, είναι οι δικοί μας άνθρωποι που ξεκίνησαν το πρωί για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Πονάει βαθιά να αναλογίζεται κανείς πως το 2025 έκλεισε με τον τραγικό απολογισμό δεκάδων νεκρών σε εργατικά δυστυχήματα στη χώρα μας. Αναρωτιέμαι, ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Ως πότε η εργασία θα ταυτίζεται με τον κίνδυνο και όχι με τη δημιουργία;

Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται την προστασία της εργασίας με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες που τηρούνται απαρέγκλιτα.

Είναι χρέος μας να διαμορφώσουμε ένα κράτος που θα παρέχει πραγματική ασφάλεια για όλες και όλους, ώστε καμία ζωή να μη θυσιάζεται πια στον βωμό της κρατικής αδιαφορίας.

Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θυμάτων και στους συναδέλφους τους που σήμερα, για ακόμη μια φορά, θρηνούν την απώλεια δικών τους ανθρώπων».

Διαβάστε επίσης

Βιολάντα: ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Νέα Αριστερά ζητούν απαντήσεις για το εργατικό δυστύχημα

Ανδρουλάκης: «Δεν στέκεται ως υπουργός ο Φλωρίδης – Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση»

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KNIFE_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

Picasso MyPlan Page Banner GR
ADVERTORIAL

Protergia Picasso MyPlan: κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό

hpv_vax_new
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική μελέτη: Ανεπαρκής η εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV – Έντονες ανισότητες στην πρόσβαση, πρώτη η Κρήτη, τελευταία τα νησιά του Β. Αιγαίου

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

ert_seires_2601_1920-1080_new
MEDIA

ΕΡΤ: Ρίχνει στη «μάχη» για την τηλεθέαση τρεις νέες προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 14:47
KNIFE_SHUTTERSTOCK
ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Μαθητής πήγε στο σχολείο με τρία… μαχαίρια!

Picasso MyPlan Page Banner GR
ADVERTORIAL

Protergia Picasso MyPlan: κάνει τον έλεγχο του λογαριασμού ρεύματος ακόμα πιο απλό

hpv_vax_new
ΥΓΕΙΑ

Ελληνική μελέτη: Ανεπαρκής η εμβολιαστική κάλυψη έναντι του HPV – Έντονες ανισότητες στην πρόσβαση, πρώτη η Κρήτη, τελευταία τα νησιά του Β. Αιγαίου

1 / 3