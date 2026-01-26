Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

«Η Νέα Αριστερά παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις μετά το τραγικό βιομηχανικό και εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα ξημερώματα στα Τρίκαλα, όταν ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο Βιολάντα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων εργαζομένων, τον τραυματισμό ακόμη οκτώ και την αγωνία για μία εργαζόμενη που εξακολουθεί να αγνοείται», σημειώνει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και η πλήρης διαλεύκανση της τύχης της αγνοούμενης εργαζόμενης», τονίζει, προσθέτοντας πως «την ίδια στιγμή, απαιτείται πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς, καθώς και των συνθηκών ασφάλειας υπό τις οποίες εργάζονταν οι εργαζόμενοι».

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν είναι κόστος. Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών. Σε αυτή την υποχρέωση η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αρνητικών ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Σακελλαρίδης: Όχι δεν είναι κακή στιγμή, είναι εργοδοτικό έγκλημα

Ανάρτηση για το εργατικό δυστύχημα έκανε και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κάνοντας λόγο για εργοδοτικό έγκλημα ενώ αναφέρθηκε και στο αρνητικό ρεκόρ θανάτων εν ώρα εργασίας το 2025

«Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Τέσσερις γυναίκες του μεροκάματου, που φεύγουν από τα σπίτια τους, να κάνουν την βάρδια τους και να μπορέσουν με τον μισθό τους να να τα βγάλουν πέρα τον μήνα.

Τέσσερις γυναίκες που δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα ρίσκαραν (και δυστυχώς θα έχαναν) τη ζωή τους μέσα στον χώρο εργασία τους.

Υποτίθεται είσαι ασφαλής όταν πας στον χώρο εργασίας. Υποτίθεται η εργοδοσία έχει προβλέψει για αυτό. Υποτίθεται υπάρχουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που η εργοδοσία τηρεί και οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχουν.

Το 2025, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας τουλάχιστον 201 εργαζόμενοι/ες.

Όχι δεν είναι κακή στιγμή. Είναι εργοδοτικό έγκλημα αυτό που συνέβη στα Τρίκαλα. Είναι εργοδοτικό έγκλημα ο θάνατος των τεσσάρων εργατριών στον χώρο εργασίας τους.

Θα χορτάσουμε παρηγορητικά λόγια από την εργοδοσία και την κυβέρνηση, αλλά η αλήθεια παραμένει.

Στο πλευρό των εργατικών σωματείων και του κόσμου της εργασίας που αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Πλήρης διαλεύκανση του δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και απόδοση ευθυνών άμεσα.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στις συναδέλφισσές τους».

