search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 13:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 11:59

Νέα Αριστερά για Βιολάντα: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στους χώρους εργασίας είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών»

26.01.2026 11:59
violanta_ekrixi

«Η Νέα Αριστερά παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις μετά το τραγικό βιομηχανικό και εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα ξημερώματα στα Τρίκαλα, όταν ισχυρή έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο εργοστάσιο Βιολάντα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων εργαζομένων, τον τραυματισμό ακόμη οκτώ και την αγωνία για μία εργαζόμενη που εξακολουθεί να αγνοείται», σημειώνει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

«Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η στήριξη των τραυματιών και των οικογενειών των θυμάτων, καθώς και η πλήρης διαλεύκανση της τύχης της αγνοούμενης εργαζόμενης», τονίζει, προσθέτοντας πως «την ίδια στιγμή, απαιτείται πλήρης, ανεξάρτητη και διαφανής διερεύνηση των αιτίων της έκρηξης και της πυρκαγιάς, καθώς και των συνθηκών ασφάλειας υπό τις οποίες εργάζονταν οι εργαζόμενοι».

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν είναι κόστος. Είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας και των εργοδοτών. Σε αυτή την υποχρέωση η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει, με αποτέλεσμα την ύπαρξη αρνητικών ρεκόρ σε ανθρώπινες απώλειες στους χώρους εργασίας», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.

Σακελλαρίδης: Όχι δεν είναι κακή στιγμή, είναι εργοδοτικό έγκλημα

Ανάρτηση για το εργατικό δυστύχημα έκανε και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης κάνοντας λόγο για εργοδοτικό έγκλημα ενώ αναφέρθηκε και στο αρνητικό ρεκόρ θανάτων εν ώρα εργασίας το 2025

«Τέσσερις εργαζόμενες νεκρές από την έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Τέσσερις γυναίκες του μεροκάματου, που φεύγουν από τα σπίτια τους, να κάνουν την βάρδια τους και να μπορέσουν με τον μισθό τους να να τα βγάλουν πέρα τον μήνα.

Τέσσερις γυναίκες που δεν θα μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα ρίσκαραν (και δυστυχώς θα έχαναν) τη ζωή τους μέσα στον χώρο εργασία τους.

Υποτίθεται είσαι ασφαλής όταν πας στον χώρο εργασίας. Υποτίθεται η εργοδοσία έχει προβλέψει για αυτό. Υποτίθεται υπάρχουν κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που η εργοδοσία τηρεί και οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχουν.

Το 2025, έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας τουλάχιστον 201 εργαζόμενοι/ες.

Όχι δεν είναι κακή στιγμή. Είναι εργοδοτικό έγκλημα αυτό που συνέβη στα Τρίκαλα. Είναι εργοδοτικό έγκλημα ο θάνατος των τεσσάρων εργατριών στον χώρο εργασίας τους.

Θα χορτάσουμε παρηγορητικά λόγια από την εργοδοσία και την κυβέρνηση, αλλά η αλήθεια παραμένει.

Στο πλευρό των εργατικών σωματείων και του κόσμου της εργασίας που αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Πλήρης διαλεύκανση του δυστυχήματος στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα και απόδοση ευθυνών άμεσα.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στις συναδέλφισσές τους».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για «Βιολάντα»: «Η σκέψη μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων»

Νέα Αριστερά: Κλωτσούν το τενεκεδάκι της ρήξης πιο κάτω – Πίσω απ’ τον συμβιβασμό, παραμένει η στρατηγική διαφωνία για συμμαχίες και Τσίπρα

Στο ραντάρ του ΠΑΣΟΚ στελέχη για την διεύρυνση – Σκανδαλίδης: “Δεν νομίζω ότι η Κασιμάτη έχει πληγώσει το ΠΑΣΟΚ”

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
violanta_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενες μητέρες τα θύματα της έκρηξης – Γιατί δούλευαν νυχτερινή βάρδια

travis-scott_2601_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Η εμφάνιση-έκπληξη του ράπερ Travis Scott στην πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan (video)

afieroma-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μανώλης Μητσιάς: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

opekepe_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για τον αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χειλετζάκη και τον λογιστή – Τι «έδειξε» η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (video)

souvlaki_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γνωστό σουβλατζίδικο της Δραπετσώνας… βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών – Ο ιδιοκτητης προμήθευε άτομα εντός του ψητοπωλείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

balaoura
LIFESTYLE

Γιολάντα Μπαλαούρα: «Μου είχε πει ότι "όταν ξεκινάς την καριέρα με Δαλιανίδη, δεν μπορείς να συνεχίσεις με Αγγελόπουλο"»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 13:39
violanta_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Εργαζόμενες μητέρες τα θύματα της έκρηξης – Γιατί δούλευαν νυχτερινή βάρδια

travis-scott_2601_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«The Odyssey»: Η εμφάνιση-έκπληξη του ράπερ Travis Scott στην πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan (video)

afieroma-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μανώλης Μητσιάς: Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

1 / 3