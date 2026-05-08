Politico: Η Ελλάδα ποντάρει πολλά στο MAGA, την ώρα που άλλες χώρες της ΕΕ παίρνουν αποστάσεις από τον Τραμπ

Κανείς δεν πρέπει να εκλήσσεται που η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα παροτρύνει τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να γιορτάσει την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της δημοκρατίας — με μια ομιλία στην Ακρόπολη αυτό το καλοκαίρι, αναφέρει το Politico, σε ένα άρθρο για την προσπάθεια στενότερης συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και του Τραμπ.

Ενώ μεγάλο μέρος της Ευρώπης γυρίζει την πλάτη στον Τραμπ, η Ελλάδα διπλασιάζει εμφανώς τη σχέση της με την MAGA. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναβαθμίζει τον ρόλο των «Ελλήνων στοχαστών» στην έμπνευση των ιδρυτών της Αμερικής και υπόσχεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ μια θερμή υποδοχή και «καλή διασκέδαση» αν την επισκεφτεί γύρω στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του 1776.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει το χρονοδιάγραμμα. Υπήρξε μια από τις κορυφαίες υποστηρίκτριες της εκφώνησης μιας ομιλίας του στην Ακρόπολη — με θέα την πρωτεύουσα — από την άφιξή της τον Νοέμβριο. «Θα το θέλαμε όλοι αυτό, έτσι δεν είναι;» είπε.

Ο Τραμπ αναγνωρίζει τις κινήσεις καλής θέλησης των συμμάχων του στο Αιγαίο. Ακριβώς τη στιγμή που οι σχέσεις του με πρώην συμμάχους της ΕΕ, όπως η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, επιδεινώνονται, επαινεί την Ελλάδα ως «καταπληκτική» και τον Μητσοτάκη, απόφοιτο του Χάρβαρντ, ως «καταπληκτικό άνθρωπο».

Για τον Μητσοτάκη, μια επίσκεψη του Τραμπ είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλός συμβολισμός. Η ελληνική κυβέρνηση βλέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες – με τη μεγάλη ναυτική τους βάση στην Κρήτη – ως τον απόλυτο εγγυητή ασφαλείας της έναντι της τουρκικής εισβολής και θέλει να καταστρέψει την διαλείπουσα αδελφική σχέση μεταξύ Τραμπ και Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Γι’ αυτό και η Ελλάδα ποντάρει πολλά στην Αμερική και σε επιχειρηματικές συμφωνίες, συνάπτοντας συμβόλαια-ορόσημα στον ενεργειακό τομέα και εξασφαλίζοντας σημαντικές αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια.

Αυτοί οι στρατιωτικοί και εμπορικοί δεσμοί μεταξύ Ουάσινγκτον και Αθήνας υποστηρίζονται και από μια ολοένα και πιο ισχυρή ιδεολογική ευθυγράμμιση, καθώς το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη μετατοπίζεται περισσότερο προς τα δεξιά.

Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία επιμένει στη σκληρή της γραμμή όσον αφορά τη μετανάστευση και θέματα που σχετίζονται με την MAGA, όπως ο Χριστιανισμός, ο ελληνικός πολιτισμός και η ευρωπαϊκή ταυτότητα. Υψηλόβαθμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και Έλληνες θαυμαστές του Τραμπ αρπάζουν την ευκαιρία, συναναστρεφόμενοι με τα στελέχη της MAGA που πλέον παρελαύνουν τακτικά στην Ελλάδα.

Η πινελιά της Κίμπερλι

Από την άφιξή της στα τέλη του περασμένου έτους, η Γκίλφοιλ έχει προσελκύσει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, με λαμπερές φωτογραφίσεις, εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές και λαμπερά γκαλά.

Η πρώην παρουσιάστρια του Fox News και πρώην εισαγγελέας, η οποία ήταν κάποτε παντρεμένη με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, και είχε σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, έδειξε ότι επρόκειτο να δώσει έμφαση στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της θητείας της, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία με τον αμερικανικό ενεργειακό γίγαντα ExxonMobil για την έναρξη υπεράκτιων γεωτρήσεων — το πρώτο τέτοιο έργο της χώρας εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια — με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, και τον υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ, παρόντες.

Μέρες αργότερα, η Αθήνα και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία για την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία να καλύψει τις χειμερινές της ανάγκες, καθιστώντας την Ελλάδα την πρώτη χώρα της ΕΕ που συμμετείχε στην προσπάθεια της Ουάσιγκτον να αντικαταστήσει «κάθε μόριο ρωσικού φυσικού αερίου» με αμερικανικό LNG.

Στην πρώτη της συνέντευξη στην Ελλάδα, εξόργισε την Κίνα, αποκαλώντας την ιδιοκτησία του λιμανιού του Πειραιά «ατυχή» και έθεσε την ιδέα ότι θα μπορούσε να «διευθετηθεί» — υπονοώντας μια πιθανή πώληση. Η ελληνική κυβέρνηση επιτάχυνε γρήγορα τα σχέδια για ένα νέο λιμάνι στην Ελευσίνα, κοντά στην Αθήνα, με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την κίνηση ως αδιαφανή και με πολιτικά κίνητρα, ενώ οι αναλυτές δήλωσαν ότι δεν ήταν οικονομικά ή περιβαλλοντικά βιώσιμο να δημιουργηθεί ένα νέο μεγάλο λιμάνι, μόλις 20 χλμ. μακριά από τον Πειραιά.

«Κάθε μέρα, όταν ξυπνάω το πρωί, θα βρω έναν τρόπο να προωθήσω τα αμερικανικά συμφέροντα, τα χρήματα, τις υποδομές, να συνεργαστώ με την Ελλάδα και τους υπόλοιπους συμμάχους μας σε αυτήν την περιοχή, και αυτό σημαίνει ότι θα αντιδρώ πολύ επιθετικά στα κινεζικά συμφέροντα», δήλωσε η Γκιλφόιλ σε μια συζήτηση νωρίτερα φέτος με τον Μάθιου Μπόιλ από την δεξιά πλατφόρμα Breitbart, ο οποίος έχει γίνει τακτικός συμμετέχων σε ελληνικά πάνελ τα τελευταία δύο χρόνια.

«Θα το κάνω αυτό κάθε μέρα, και θα το κάνω χωρίς να ζητώ συγγνώμη», συνέχισε.

Κρίσιμο είναι ότι περιέγραψε επίσης τους στενούς δεσμούς της με κυβερνητικούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι έχει ανοιχτές συζητήσεις με τον Μητσοτάκη, καθώς τον βλέπει τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. «Του στέλνω μήνυμα και μιλάμε στο τηλέφωνο. Υποστηρίζει πραγματικά τις ΗΠΑ και θέλει να το αποδείξει — πραγματικά το κάνει».

Πρόσθεσε ότι μιλούσε επίσης καθημερινά με άλλους υπουργούς, οι οποίοι πάντα απαντούσαν στα αιτήματά της.

«Μερικές φορές δεν μπορούσε να μιλήσει επειδή ήταν με άλλους ανθρώπους», είπε για τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. «Είπα: “Δεν με νοιάζει. Δεν χρειάζεται να μιλήσεις. Απλώς άκουσε“».

«Ο υπουργός Εξωτερικών [Γιώργος] Γεραπετρίτης, ο υπουργός Άμυνας [Νίκος] Δένδιας και ο [υπουργός Ναυτιλίας] Βασίλης Κικίλιας απαντούν πάντα στο τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι Σαββατοκύριακο· έρχονται — αν συναντηθούμε στο σπίτι μου, εμφανίζονται», πρόσθεσε.

Προσγείωση της MAGA

Το ετήσιο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μια συνάντηση εξέχουσων προσωπικοτήτων από τον ελληνικό επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, έχει γίνει ένα σημαντικό σημείο συζήτησης για προσωπικότητες και influencers του MAGA.

Αυτοί που έκαναν το ταξίδι στις πλαγιές του Παρνασσού στα τέλη Απριλίου ήταν: ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ Άντριου Πάζντερ, ο Χρήστος Μαραφάτσος, επικεφαλής της ομάδας λόμπι «Έλληνες για τον Τραμπ», ο Άλεξ Μπρούσεβιτς, υποστηρικτής του Τραμπ και διευθύνων σύμβουλος της X Strategies, ο Τζέιμς Καράφανο του Ιδρύματος Heritage, ο Πολ Ντανς, αρχιτέκτονας του Έργου 2025 και ο Σκοτ ​​Άτλας, σύμβουλος του Τραμπ για την πανδημία του κορωνοϊού, σύμφωνα με το Politico.

«Είναι καλό που έχουμε τις ΗΠΑ εδώ για να δείξουμε τι κάνουμε και να καταστήσουμε σαφές ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα ο προάγγελος μιας μάχης μεταξύ δύο υπερδυνάμεων: των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Πρέπει να διαλέξεις πλευρά», δήλωσε ο Ντανς στο Politico. «Έχουμε μεγάλη συμπάθεια για την Ελλάδα. Οι Ελληνοαμερικανοί είναι σίγουρα από τους πιο παραγωγικούς και αγαπητούς μετανάστες στην Αμερική».

Ο Μπόιλ από το Breitbart τόνισε επίσης την κεντρική θέση της Ελλάδας στο όραμα του MAGA.

«Η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως ένας από τους μεγαλύτερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ», είπε. «Έχουν πραγματικά αγκαλιάσει αυτό που προσπαθεί να επιτύχει ο πρόεδρος παγκοσμίως».

Σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στους Δελφούς, οι συμμετέχοντες επαίνεσαν με τη σειρά τον πρόεδρο και τις αποφάσεις του για σχεδόν τα πάντα, από το Ιράν μέχρι τους δασμούς. Ο Γκίλφοϊλ άκουγε προσεκτικά και χαμογελούσε πλατιά από την πρώτη σειρά του κοινού.

Αποκατάσταση των δεσμών

Ο Μητσοτάκης ανέκαθεν υποστήριζε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και, μετά την εκλογή του το 2019, η σημασία της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Η κυβέρνηση χορήγησε στις ΗΠΑ απεριόριστη πρόσβαση σε τέσσερις κρίσιμες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, και αμερικανικοί εταιρικοί κολοσσοί όπως η Pfizer και η Microsoft έχουν καθιερώσει την Ελλάδα ως περιφερειακό κόμβο.

Το 2022, ο Μητσοτάκης έγινε ο πρώτος Έλληνας ηγέτης που εκφώνησε ιστορική ομιλία σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Χειροκροτήθηκε με ενθουσιασμό από την τότε Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, και στη συνέχεια θεωρήθηκε ένθερμος υποστηρικτής της υποψηφιότητάς της.

Όταν εξελέγη ο Τραμπ, αυτή η εγγύτητα με την Χάρις θεωρήθηκε ξαφνικά ως ευάλωτο σημείο.

Τα μικρότερα ακροδεξιά κόμματα της Ελλάδας, τα οποία κερδίζουν έδαφος, επέκριναν τον Μητσοτάκη, κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί πάρα πολλές «woke» πολιτικές και ότι είναι «ανεπιθύμητος» από τον Τραμπ. Εξέφρασαν ιδιαίτερη ανησυχία ότι ο λανθασμένος υπολογισμός του Μητσοτάκη θα δυσκόλευε τον Τραμπ να απομακρυνθεί από τις απόψεις του για τον Ερντογάν ως «φανταστικό» και «μεγάλο ηγέτη».

Αυτό σήμαινε ότι το ελληνικό συντηρητικό στρατόπεδο έπρεπε να σπεύσει να συμβαδίσει με τον Τραμπ, εξαπολύοντας τη δική του επίθεση τύπου MAGA. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, τον οποίο η αντιπολίτευση έχει χαρακτηρίσει «επίδοξο Τραμπ» ή «μίμο του Τραμπ», έχει επανειλημμένα επαινέσει τις πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ και έχει δηλώσει ότι θα «τον ψηφίσει και με τα δύο χέρια».

Αρκετοί άλλοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας γιόρτασαν επίσης την εκλογική νίκη του Τραμπ. Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης δήλωσε: «Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι ψήφισαν με βάση οικονομικές ανησυχίες και την αντίθεση τους στην παράνομη μετανάστευση, καθώς και στην woke ατζέντα».

Ο βουλευτής Μάκης Βορίδης ήταν ακόμη πιο σαρωτικός, ανακοινώνοντας: «Ό,τι είναι δεξιό είναι καλό».

Ο ίδιος ο Μητσοτάκης ήταν επίσης πρόθυμος να δείξει την υποστήριξή του στον Τραμπ. Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο Μητσοτάκης επαίνεσε την επιδρομή στο Καράκας, λέγοντας: «Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα».

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση επέκρινε έντονα αυτό που ονόμασε «δουλοπρεπή υπακοή» στον Τραμπ.

Αλλά φαίνεται ότι η γρήγορη στροφή του πρωθυπουργού προς τον Τραμπ αποδίδει καρπούς, ειδικά αν ο Τραμπ επισκεφθεί τον τόπο του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Breitbart, ο Μητσοτάκης υποσχέθηκε να τον κάνει να νιώσει σαν στο σπίτι του.

«Οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τη φιλοξενία μας», είπε.

