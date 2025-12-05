«Euphoria»: Την άνοιξη έρχεται η τρίτη σεζόν – Θα έχει και γάμο η ιστορία

Τον ερχόμενο Απρίλιο θα ανεβάσει το HBO Max την πολυναναμενόμενη τρίτη σεζόν της σειράς «Euphoria» του Σαμ Λέβινσον, η οποία αποτελεί την τέταρτη σε δημοφιλία σειρά του HBO από το 2004, μετά το «Game of Thrones», το «The Last of Us» και το «House of the Dragon».

Τα νέα επεισόδια έρχονται έπειτα από μια τετραετία από τότε που ολοκληρώθηκε η δεύτερη σεζόν της σειράς και οι περισσότεροι από τους αρχικούς ηθοποιούς, που πλέον ανήκουν στην ελίτ του Χόλιγουντ, επιστρέφουν, συμπεριλαμβανομένων Ζεντάγια, Σίντνεϊ Σουίνι, Χάντερ Σέιφερ, Τζέικομπ Ελορντί, ΈρικΝτέιν, Αλέξα Ντεμί, Μοντ Απατόου.

Σε αυτούς προστέθηκαν και οι Ροζαλία, Μάρσον Λιντς, Καντίμ Χάρντισον, Αντεουάλε Ακινουόγε–Αγκμπάζε, Τόμπι Γουάλας, Ντάρελ Μπριτ–Γκίμπσον, Πρισίλα Ντελγκάδο, Τζέιμς Λάντρι Χέμπερτ και Άννα Βαν Πάτεν.

Το νέο κύκλο κοσμεί επίσης η Σάρον Στόουν η οποία υποδύεται μια δυναμική γυναίκα, στέλεχος της τηλεόρασης.

Ο Λέβινσον μοιράστηκε μια πρώτη γεύση από τις εξελίξεις στις ζωές των ηρώων του σε μια εκδήλωση στο Λονδίνο, εξηγώντας ότι «τα πέντε χρόνια τους φάνηκαν σαν μια φυσική περίοδος, επειδή αν είχαν πάει στο κολέγιο οι ήρωες, τον Απρίλιο θα ήταν απόφοιτοι».

Και συνέχισε ενημερώνοντας ότι «Η Ρού (Ζεντάγια) βρίσκεται κάπου στο Μεξικό, χρεωμένη στη Λόρι (Μάρθα Κέλι) και προσπαθούμε να βρούμε μερικούς πολύ καινοτόμους τρόπους για να ξεπληρώσει το χρέος της».

Προφανώς δεν θα άφηνε απέξω το hot ζευγάρι της πλοκής. «Η Κέισι (Σίντεϊ Σουίνι) και ο Νέιτ (Τζέικομπ Ελορντί) είναι αρραβωνιασμένοι, εκείνη είναι πολύ εθισμένη στα κοινωνικά μέσα και ζηλεύει τη ζωή που φαίνεται να ζουν όλοι οι συμμαθητές της από το λύκειο αυτή τη στιγμή».

Και στιγμές μετά έριξε την «βόμβα». «Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή είναι η καλύτερη σεζόν μας μέχρι τώρα… Θα πω ότι η Κέισι και ο Νέιτ τελικά παντρεύονται. Το επιβεβαιώνω. Και υπόσχομαι ότι θα είναι μια αξέχαστη βραδιά».

Ο Λέβινσον μοιράστηκε επίσης ότι «η Τζουλς (Σάφερ) σπουδάζει σε σχολή KαλώνTεχνών, είναι πολύ νευρική για την καριέρα του ζωγράφου και προσπαθεί να αποφύγει τις ευθύνες με κάθε κόστος. Η Μάντι (Ντέμι) εργάζεται στο Χόλιγουντ σε ένα πρακτορείο ταλέντων για έναν μάνατζερ, προφανώς έχει τις δικές της παράλληλες δουλειές. Και η Λέξι (Άπατοου) είναι βοηθός μιας παραγωγού τηλεοπτικού προγράμματος που υποδύεται η Σάρον Στόουν, η οποία είναι απλά απολύτως υπέροχη και ένα πραγματικό είδωλο».

Το φινάλε της δεύτερης σεζόν προσέλκυσε 6,6 εκατομμύρια θεατές σε όλες τις πλατφόρμες (HBO και HBO Max) κατά την πρώτη βραδιά προβολής του, σημειώνοντας ρεκόρ για τη σειρά.

Κατά μέσο όρο, κάθε επεισόδιο της δεύτερης σεζόν συγκέντρωσε περίπου 16,3 εκατομμύρια θεατές, αριθμός που είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με την πρώτη σεζόν.

Ο τρίτος κύκλος επεισοδίων προοριζόταν για τον Δεκέμβριο του 2023. Αλλά ο θάνατος του μόλις 25 ετών Άνγκους Κλάουντ που έκανε τον Φέζκο, τον Ιούλιο του 2023 και η μεγάλη απεργία των ηθοποιών και των άλλων επαγγελαμτιών της βιομηχανίας του θεάματος των ΗΠΑ «έριξαν» πίσω τους προγραμματισμούς. Δεν έχει γίνει γνωστό κατά πόσο η απουσία του Κλάουντ θα επηρεάσει την πλοκή του νέου κύκλου επεισοδίων της σειράς. Αλλά ο Κόλμαν Ντομίνγκο που κάνει τον Αλι, σε συνέντευξη του στο VanityFairτο 2024 είχε πει ότι ο Φρέζκο επρόκειτο να εξελιχθεί σε κομβικής σημασίας χαρακτήρα.

