02.03.2026 12:41

Ανδρουλάκης στο TikTok: Τι έχει αλλάξει τελικά στον τομέα της ενέργειας

02.03.2026 12:41
ANDROULAKHS NIK PASOK

Στον απόηχο της συζήτησης της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε στον πρωθυπουργό για την ενέργεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, με ένα βίντεο στο TikTok εξηγεί πως η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης δεν κατέληξε σε μια δίκαιη πράσινη μετάβαση.

Ο κ Ανδρουλάκης δίνει έμφαση στο κόστος που πληρώνουν νοικοκυριά και ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, παρουσιάζοντας την πρόταση του.

@nikos.androulakis

Καιρός για ενεργειακή κριτική. Έτσι, για την αλλαγή.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Παράλληλα αναδιατυπώνει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ στην αντλία, φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και μεταφορά νοικοκυριών από τα ακριβά κυμαινόμενα τιμολόγια σε φθηνότερα σταθερού τύπου.

iran_israel_usa_polemos_0203_1920-1080_2_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει η ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο – Πώς η χώρα μπαίνει στο κάδρο της σύγκρουσης

fysiko aerio 765- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη οι τιμές του φυσικού αερίου μετά τη διακοπή παραγωγής LNG από το Κατάρ – Άνοδος πάνω από 40% στην Ευρώπη

astynomia vomva
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη στο προξενείο της Ρωσίας

KOLWNOS_GYNAIKOKTONIA
ΕΛΛΑΔΑ

Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη στον Κολωνό – Ήταν κακοποιημένη και είχε κίρρωση του ήπατος

pavlos_marinakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Μαρινάκης επιβεβαίωσε την επιδίωξη της Ελλάδας να μπει κάτω από την «πυρηνική ομπρέλα» της Γαλλίας

karystianou-larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Ρήξη Συλλόγου Τεμπών με Καρυστιανού: Γιατί δεν επιτράπηκε στη μητέρα της Μάρθης να μιλήσει στο Σύνταγμα, πού οδηγεί η κόντρα

oikonomia_2602_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων - Το 2,8% κατέχει το 60% των καταθέσεων, το 42% δηλώνει οικονομική αδυναμία

routsi-karistianou1
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Παρακαλούσα τη Μαρία Καρυστιανού να μιλήσει», λέει τώρα - Η εκδοχή του για τον αποκλεισμό (Video)

Charles De Gaulle Faliro
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Γάλλοι στέλνουν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στην ανατολική Μεσόγειο

uber
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ταξί: Πόσα εκατ. ευρώ σε δημόσια έσοδα έχει φέρει η Uber στην Ελλάδα; Τι ισχυρίζεται μία μελέτη του ΙΟΒΕ

