SkyNews: Μια… εξαντλημένη Αμερική θα μπορούσε να αποτελέσει πραγματικό πλεονέκτημα για την Κίνα

Η Κίνα εδώ και καιρό υποστηρίζει ότι η μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών είναι μια αρχή που θεωρεί εξαιρετικά σημαντική· έτσι, οι δηλώσεις καταδίκης της για τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν υπήρξαν άμεσες, αυστηρές και απολύτως αναμενόμενες.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το SkyNews, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρώσο ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι χαρακτήρισε τις κινήσεις των ΗΠΑ για την «κατάφωρη δολοφονία» του ηγέτη του Ιράν ως «απαράδεκτες» και ως επιστροφή στον «νόμο της ζούγκλας».

Πέρα όμως από τις αρχικές δηλώσεις, η Κίνα εξετάζει το σύνολο της υπόθεσης μέσα από έναν… ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να υπάρξουν άμεσα στρατηγικά και οικονομικά κόστη, αλλά αυτό που πραγματικά έχει σημασία για την Κίνα είναι το πώς ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αλλάξει τη συνολικότερη γεωπολιτική εικόνα – και κυρίως πώς θα μπορούσε η ίδια να ωφεληθεί.

Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, βεβαίως, η Κίνα δεν θα είναι ικανοποιημένη. Παρότι θεωρούσε το Ιράν έναν κάπως ασταθή και όχι απολύτως αξιόπιστο εταίρο, παρέμενε ωστόσο εταίρος – και αντίβαρο στην αμερικανική επιρροή στην περιοχή.

Η Κίνα είναι επίσης ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το 80% των εξαγωγών του, σύμφωνα με αναλυτές, και θα πιέσει έντονα ώστε να διατηρηθούν αυτές οι ροές.

Ωστόσο, η ευρύτερη εικόνα δεν είναι στην πραγματικότητα τόσο αρνητική για την Κίνα όσο ίσως φαίνεται.

Η Κίνα δεν θα ενοχλούνταν ιδιαίτερα αν έβλεπε τις ΗΠΑ να εμπλέκονται σε μια παρατεταμένη σύγκρουση αλλού· στην πραγματικότητα, μια Αμερική εξαντλημένη τόσο σε πόρους όσο και σε δημόσια ανοχή για στρατιωτική εμπλοκή θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα.

Πρώτον, αυτό δίνει στο Πεκίνο μια καλή ευκαιρία να συνεχίσει να προβάλλει διεθνώς το αφήγημα ότι οι ΗΠΑ είναι μια αναξιόπιστη, αποσταθεροποιητική και ιδιοτελής δύναμη, ανάξια της θέσης της ως ηγετικής υπερδύναμης του κόσμου – ένα αφήγημα που γίνεται ολοένα και πιο ελκυστικό σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα στον Παγκόσμιο Νότο.

Αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, ανοίγει περαιτέρω τον δρόμο για να προωθήσει η Κίνα τις δικές της φιλοδοξίες, πρωτίστως στην Ταϊβάν.

Παρότι η Κίνα εξακολουθεί να προτιμά μια διπλωματική επανένωση με το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί αποσχισθείσα επαρχία της, γνωρίζει ότι ο Τραμπ μεταβάλλει ριζικά τους κανόνες του παιχνιδιού σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, με τρόπους που και η ίδια θα μπορούσε να αξιοποιήσει, ενώ μια παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να καταστήσει λιγότερο πιθανή μια αμερικανική παρέμβαση.

Παρά ταύτα, πολλά από όσα εξελίσσονται θα προκαλέσουν βαθιά ανησυχία στο Πεκίνο· οι εκκλήσεις του Τραμπ προς τον ιρανικό λαό να «εξεγερθεί» θα αποτελέσουν ιδιαίτερη αιτία ανησυχίας.

Οι λαϊκές εξεγέρσεις είναι ίσως ο μεγαλύτερος φόβος της Κίνας, ενώ παράλληλα απεχθάνεται την αστάθεια· η πτώση ενός ακόμη αυταρχικού καθεστώτος κατ’ απαίτηση των ΗΠΑ και με τη σύμπραξη του ίδιου του λαού του δεν θα αποτελούσε θετική εξέλιξη από τη δική της οπτική.

Όλα τα βλέμματα θα στραφούν στο κατά πόσο η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις μόλις εβδομάδες. Αν γίνει, θα πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την περιοχή.

Όσο κι αν θα μπορούσε να ελιχθεί για να αποκομίσει οφέλη, η Κίνα γνωρίζει ότι πρόκειται για ασταθείς καιρούς – και θα παραμείνει σε επιφυλακή.

Διαβάστε επίσης:

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες για τη χρήση βρετανικών βάσεων – Διάβημα διαμαρτυρίας

«Για κρίση πανικού» στην Ευρώπη κάνει λόγο το Politico – Η Ρωσία η μεγάλη ωφελημένη από πιθανή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Τέταρτος αμερικανός στρατιώτης νεκρός στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν