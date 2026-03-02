Στάρμερ: Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά

«Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ επισημαίνοντας ότι το πλήγμα στη βάση στην Κύπρο δεν ήταν αντίδραση σε οποιαδήποτε απόφαση έχει λάβει το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Πρέπει να ενισχύσουμε την πυρηνική μας αποτροπή απέναντι σε πολλαπλές απειλές και πρέπει να εξετάσουμε την αποτρεπτική μας στρατηγική βαθιά μέσα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία μας», δήλωσε από τη βάση πυρηνικών υποβρυχίων Ile Longue της Γαλλίας.

«Οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά», τόνισε κατά την ομιλία του ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, τη Δευτέρα (02/03), στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Ο Κιρ Στάρμερ επεσήμανε ότι επιμένει στην απόφασή του να μην υποστηρίξει τις αρχικές κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την προσέγγισή του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφασή μας να μην εμπλακούμε στις αρχικές επιθέσεις», δήλωσε ο Στάρμερ, αφού ο Τραμπ τον επέκρινε επειδή «άργησε πολύ» να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων από τις ΗΠΑ.

«Αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας. Αυτό έκανα και το υποστηρίζω».

Θα χτυπήσουμε σκληρά την Κύπρο, λέει Ιρανός στρατηγός

Νωρίτερα, ένας ανώτερος διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησε για εντατικοποίηση των πυραυλικών επιθέσεων στην Κύπρο, ισχυριζόμενος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επεκτείνει σημαντικά το στρατιωτικό τους αποτύπωμα στο νησί, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης, Σαρντάρ Τζαμπάρι, σύμφωνα με το ιρανικό μέσο Khabar Fouri, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον μετέφερε το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών της στην Κύπρο, μια κίνηση την οποία χαρακτήρισε ως πρόκληση που θα προκαλέσει μια δυναμική απάντηση.

«Οι Αμερικανοί μετέφεραν το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο. Θα εκτοξεύσουμε πυραύλους στην Κύπρο με τέτοια ένταση που οι Αμερικανοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το νησί», δήλωσε ο Τζαμπάρι, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Δυσαρέσκεια εκφράζει η Κύπρος στο Ηνωμένο Βασίλειο για τις ασαφείς οδηγίες

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Κύπρου εξέφρασε δημόσια τη Δευτέρα έντονη δυσαρέσκεια προς το Ηνωμένο Βασίλειο για την απουσία αυτού που χαρακτήρισε ως «σαφείς και έγκαιρες διαβεβαιώσεις» ότι οι βρετανικές βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από ανθρωπιστική δραστηριότητα, μετά την επίθεση με drone στη βάση του Ακρωτηρίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μιλώντας μετά από εκτεταμένη συνεδρίαση του εθνικού συμβουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η Λευκωσία ανέμενε σαφείς διευκρινίσεις από το Whitehall, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά θεώρησε ανεπαρκή τα μηνύματα.

«Είναι κάτι που βλέπουμε με δυσαρέσκεια», δήλωσε ο Λετυμπιώτης.

«Παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν στην χθεσινή ομιλία του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν υπήρξε σαφής διευκρίνιση ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για κανέναν άλλο λόγο εκτός από ανθρωπιστικό».

Το θέμα συζητήθηκε λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του εθνικού συμβουλίου, η οποία συμφωνήθηκε να αξιολογήσει την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση με drone στη βάση RAF Ακρωτηρίου και να αξιολογήσει την αντίδραση της κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε τους πολιτικούς ηγέτες για τις εξελίξεις, τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία του πληθυσμού και τις τρέχουσες διπλωματικές επαφές.

Ο Λετυμπιώτης δήλωσε ότι η κυβέρνηση ενημερώθηκε στη συνέχεια για μια διευκρινιστική θέση από τον υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά τόνισε ότι η στάση της Κύπρου είχε κοινοποιηθεί με συνέπεια σε όλα τα επίπεδα.

«Οι πληροφορίες που είχαμε, μέσω πολλών επικοινωνιών και σε διάφορα επίπεδα, ήταν σαφείς, ότι οι Βρετανικές Βάσεις θα έχουν έναν αυστηρά ανθρωπιστικό ρόλο», τόνισε.

«Το μήνυμα που στέλνουμε προς κάθε κατεύθυνση, όχι μόνο ρητορικά αλλά και μέσω των ενεργειών μας εδώ και δεκαετίες, είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένας ανθρωπιστικός κόμβος. Αυτό θέλουμε να προβάλουμε και αυτό υπηρετούμε».

Επιβεβαίωσε ότι θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα τόσο διπλωματικά όσο και θεσμικά για να μεταδοθεί η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας, όχι μόνο σχετικά με το περιεχόμενο των δημόσιων δηλώσεων του Λονδίνου, αλλά και για τις αποτυχίες επικοινωνίας που επηρεάζουν τους κατοίκους που ζουν κοντά στις βάσεις.

«Δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση που διαμένει στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις βάσεις», κατήγγειλε ο Λετυμπιώτης.

«Αυτό είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί σοβαρά και αποτελεί μέρος αυτού που θα αντιμετωπίσουμε».

Κληθείς να σχολιάσει τα σχόλια του πρώην γενικού εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, ο οποίος υπονόησε ότι η Κύπρος έχει νομικούς λόγους να ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση του καθεστώτος και των όρων λειτουργίας των βρετανικών βάσεων, ο Λετυμπιώτης δεν απέκλεισε καμία επιλογή.

«Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλείουμε τίποτα», είπε.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι η Κύπρος δεν συμμετείχε και δεν σκοπεύει να συμμετάσχει σε καμία στρατιωτική επιχείρηση.

«Η χώρα μας δεν συμμετείχε και δεν θα συμμετάσχει σε στρατιωτικές ενέργειες», επανέλαβε, εκφράζοντας τη θέση του προέδρου ότι πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η δημόσια ασφάλεια και η εθνική σταθερότητα.

Ο Λετυμπιώτης επιβεβαίωσε επίσης ότι το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας παραμένει σε συνεχή συνεδρίαση και ότι συνεδρίασε αυτοπροσώπως στο προεδρικό μέγαρο λίγο μετά τα μεσάνυχτα μετά το περιστατικό.

«Υπήρξε εκτενής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται και την ιεράρχησή τους», είπε, προσθέτοντας ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα πρωτόκολλα.

Είπε ότι η προέλευση του drone παραμένει υπό διερεύνηση και προέτρεψε για μια υπεύθυνη και νηφάλια προσέγγιση της κατάστασης.

«Προσεγγίζουμε το θέμα με σοβαρότητα και ψυχραιμία, ενώ όλα τα απαραίτητα μέτρα συνεχίζουν να αξιολογούνται σε καθημερινή βάση».

Ο Λετυμπιώτης ενημέρωσε ότι ο συντονισμός με τις βρετανικές αρχές και τους διεθνείς εταίρους συνεχίζεται, ενώ οι διπλωματικές επαφές μεταξύ του προέδρου και του υπουργού Εξωτερικών είναι συνεχείς.

«Το μήνυμά μας παραμένει σαφές», επιβεβαίωσε.

«Είμαστε αυστηρά αφοσιωμένοι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Θα ληφθούν όλα τα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι αυτή η θέση θα γίνει κατανοητή, σεβαστή και θα κοινοποιηθεί με σαφήνεια».

