Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

Έκρηξη έλαβε χώρα κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν ΜΜΕ του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότι υπάρχει «υποψία αεροπορικού δυστυχήματος» στη βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

After Britain announced allowing the US to use its military bases, Iran launched its first attack against a British military base in Cyprus. pic.twitter.com/zvQTGcEQ9D — Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) March 1, 2026

Ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή και ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί στη βάση καθώς απογειώνονταν αεροσκάφη.

⚡️#BREAKING Israel's Channel 14 reports: A suspected plane crash at the British Royal Air Force base in Akrotiri, Cyprus. A loud explosion was heard in the area, and alarms were triggered at the base as aircraft took off. — War Monitor (@WarMonitors) March 1, 2026

Άλλες πληροφορίες, επίσης από το Ισραήλ, μιλούν για πτώση drone.

Η βάση αντιμετώπισε «απειλή ασφαλείας» σύμφωνα με πληροφορίες. Το προσωπικό κλήθηκε να επιστρέψει στις κατοικίες του και να μείνει σε κλειστούς χώρους, μακριά από παράθυρα.

