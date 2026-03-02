search
Kύπρος: Αναφορές για έκρηξη κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου

02.03.2026 00:25
Έκρηξη έλαβε χώρα κοντά στην αεροπορική βάση του Ακρωτηρίου σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν ΜΜΕ του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότι υπάρχει «υποψία αεροπορικού δυστυχήματος» στη βάση της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι της Κύπρου.

Ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή και ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί στη βάση καθώς απογειώνονταν αεροσκάφη.

Άλλες πληροφορίες, επίσης από το Ισραήλ, μιλούν για πτώση drone.

Η βάση αντιμετώπισε «απειλή ασφαλείας» σύμφωνα με πληροφορίες. Το προσωπικό κλήθηκε να επιστρέψει στις κατοικίες του και να μείνει σε κλειστούς χώρους, μακριά από παράθυρα.

Διαβάστε επίσης:

Διάγγελμα Τραμπ: «Με πλήρη ισχύ οι επιθέσεις στο Ιράν μέχρι τέλους – Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών» (Video)

Centcom:Τα οπλικά συστήματα της επιχείρησης «Επική Οργή» και οι στόχοι που χτύπησαν οι ΗΠΑ στο Ιράν

Γερμανία, Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο κατά Ιράν: «Έτοιμοι για αμυντικές ενέργειες κατά του Ιράν σε συνεργασία με ΗΠΑ»

