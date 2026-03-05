search
ΚΟΣΜΟΣ

05.03.2026 20:18

Εκκενώθηκε ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα υπό τον φόβο ότι θα γίνει στόχος

05.03.2026 20:18
Iran (1)

Οι αρχές της Σρι Λάνκα απομάκρυναν 208 μέλη πληρώματος από ένα δεύτερο ιρανικό πολεμικό πλοίο που πλησίασε σήμερα τα χωρικά ύδατα της χώρας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ανούρα Κουμάρα Ντισαναγιάκα,την επομένη του τορπιλισμού ιρανικής φρεγάτας από αμερικανικό υποβρύχιο που προκάλεσε τον θάνατο 87 ανθρώπων.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα επιφορτίστηκε με τη ρυμούλκηση του ιρανικού πλοίου στο λιμάνι Τρινκομάλε (βορειοανατολικά) από φόβο μήπως γίνει στόχος επίθεσης, δήλωσε ο πρόεδρος αυτής της νησιωτικής χώρας.

«Δεν παίρνουμε θέση σε αυτήν τη σύγκρουση, αλλά διατηρώντας την ουδετερότητά μας, ενεργούμε για να σώσουμε ζωές», τόνισε ο Ντισαναγιάκα. «Κανείς δεν πρέπει να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο σε έναν πόλεμο. Κάθε ζωή είναι πολύτιμη», συμπλήρωσε.

Η Σρι Λάνκα έχει παραμείνει ουδέτερη από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή και κάνει έκκληση για διάλογο. Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα θα μεταφέρει προσωπικό στο IRIS Bushehr, το οποίο είχε αναφέρει πρόβλημα σε κινητήρες του, ενώ το ιρανικό πλήρωμα θα μεταφερθεί με ασφάλεια στην ξηρά. Το IRIS Dena, η φρεγάτα που τορπιλίστηκε χθες Τετάρτη, επέστρεφε στο Ιράν μετά από συμμετοχή σε στρατιωτική άσκηση στο λιμάνι Βισακαπατνάμ της Ινδίας, όταν επλήγη. Ιρανοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι επέβαιναν 130 ναύτες του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο.

Μόλις 32 άτομα διασώθηκαν

Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της Σρι Λάνκα δήλωσε πως 180 άτομα επέβαιναν στο πλοίο όταν η φρεγάτα σήμανε σήμα κινδύνου τα ξημερώματα, ενώ έπλεε στα ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα.

Καταδικάζοντας μια «φρικαλεότητα», ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι η ιρανική φρεγάτα είχε προσκληθεί από το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό όταν «χτυπήθηκε χωρίς προειδοποίηση σε διεθνή ύδατα». Οι ΗΠΑ θα «μετανιώσουν πικρά» γι’ αυτό, απείλησε ο Αραγτσί, καθώς ο πόλεμος που πυροδοτήθηκε από κοινή επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν εξαπλώνεται σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα από αυτήν.

Επιβεβαιώνοντας το πλήγμα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε χθες ότι ο αμερικανικός στρατός βύθισε το ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, χαρακτηρίζοντάς το ως την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τορπίλη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλώντας δίπλα του, ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου, πτέραρχος Νταν Κέιν δήλωσε ότι «για πρώτη φορά από το 1945, ένα υποβρύχιο ταχείας επίθεσης του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ βύθισε ένα εχθρικό πολεμικό πλοίο χρησιμοποιώντας μια μοναδική τορπίλη Mark 48 άμεσης δράσης, στέλνοντας το πολεμικό πλοίο στον βυθό του ωκεανού».

Arctic test
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δοκιμασία 1.000 χιλιομέτρων για το Geely Starray EM-i στον Αρκτικό Κύκλο (videos)

kyriakos-mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Από σήμερα, οι γιατροί σε 47 μικρά νησιά θα λαμβάνουν επιπλέον 1.500 ευρώ τον μήνα

Khalaf Ahmad Al Habtoor
ΚΟΣΜΟΣ

Μεγιστάνας των ΗΑΕ σε Τραμπ: «Ποιος σου έδωσε την εξουσία να ξεκινήσεις πόλεμο στο Ιράν;»

MITSOTAKIS_PITA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Athens Alitheia Forum: Με ομιλία Μητσοτάκη το Συνέδριο της ΓΓ Ενημέρωσης για τα fake news και τον τοξικό λόγο

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στην Πάτρα ο πατέρας της Λόρας, αρνήθηκε να τον δει

recycling_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απίθανο: Πολίτης πλήρωσε πρόστιμο 150 ευρώ επειδή πέταξε χάρτινο κουτί στην ανακύκλωση χωρίς να μειώσει τον όγκο του

anoiksi
ΕΛΛΑΔΑ

Kαιρός: Πανίσχυρος αντικυκλώνας «κλειδώνει» την καλοκαιρία στην Ελλάδα!

klironomia diathiki
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κόκκινες κληρονομιές»: Πώς γλιτώνουν όσοι κληρονομούν περιουσίες με χρέη, τι θα γίνεται με τους δανειστές

PODCAST MALFA SITE 03.03
PODCASTS

Podcast - Μπέσυ Μάλφα: «Τα κορίτσια μου, οι Σκιαδαρέσες, με απελευθέρωσαν από πολλά “πρέπει”!»

gerapetritis karystianou bakogiannis giannis
ΚΑΛΧΑΣ

Η λεπτή γραμμή στην Κύπρο, ο ρόλος Γεραπετρίτη, Δένδια, ο συναινετικός Ανδρουλάκης, η κόντρα Καρυστιανού με ΚΚΕ, ο Μπακογιάννης ξανά για το δήμο και το κρασί του Giannis

