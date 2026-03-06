search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 11:13
ΚΟΣΜΟΣ

06.03.2026 09:37

Ουκρανία: Δύο νεκροί και 12 τραυματίες από επίθεση του Κιέβου στη Χερσώνα

06.03.2026 09:37
φωτογραφία αρχείου

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από επίθεση του Κιέβου στο τμήμα της νότιας ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας που ελέγχεται από τη Ρωσία.

Την είδηση ανακοίνωσε σήμερα (6/3) το πρωί ο κυβερνήτης της που είναι εγκατεστημένος στη Μόσχα.

Στο Ολέσκι, «εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έριξαν τις βόμβες τους απ’ ευθείας σε ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί» κοντά σ’ ένα κατάστημα τροφίμων «πριν αυτό ανοίξει», έγραψε στο Telegram ο Βλαντίμιρ Σάλντο.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν» και 12 τραυματίσθηκαν, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για αμάχους.

