Σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και για το βιογραφικό του Καββαδά

Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να προχωρά σε ανακοίνωση – κριτική κατά του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του το περασμένο Σάββατο, έπειτα από τον ντόρο που υπήρξε αναφορικά με το «πτυχίο» του, έπειτα από και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που στένεψαν αφόρητα τα περιθώρια παραμονής στο κυβερνητικό σχήμα.
Πηγές της Νέας Δημοκρατίας απάντησαν ότι στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί… αδικαιολόγητος εκνευρισμός.
Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε πως γίνεται ο νέος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καββαδάς, με βάση το βιογραφικό του, να δημιούργησε την εταιρεία «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» ενόσω υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεδομένης της απαγόρευσης παράλληλης άσκησης επαγγέλματος και συμμετοχής σε εταιρείες.
«Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία.
Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Υ.Γ. Διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία. Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής με αφορμή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:
«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σέλφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει ομιλία».
