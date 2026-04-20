ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 19:03
20.04.2026 18:26

Σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και για το βιογραφικό του Καββαδά

Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με το ΠΑΣΟΚ να προχωρά σε ανακοίνωση – κριτική κατά του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Λαζαρίδης υπέβαλε την παραίτησή του το περασμένο Σάββατο, έπειτα από τον ντόρο που υπήρξε αναφορικά με το «πτυχίο» του, έπειτα από και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη που στένεψαν αφόρητα τα περιθώρια παραμονής στο κυβερνητικό σχήμα.

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας απάντησαν ότι στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί… αδικαιολόγητος εκνευρισμός.

Νωρίτερα, το ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε πως γίνεται ο νέος Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καββαδάς, με βάση το βιογραφικό του, να δημιούργησε την εταιρεία «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» ενόσω υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεδομένης της απαγόρευσης παράλληλης άσκησης επαγγέλματος και συμμετοχής σε εταιρείες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Στη Νέα Δημοκρατία ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται ή είναι ικανοί να πουν οτιδήποτε για να πετάξουν λάσπη και να αποπροσανατολίσουν την κοινωνία.

Ας δούμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα:

  • Για τον κ. Μαρινάκη, σήμερα, η παραίτηση Λαζαρίδη ήταν μια αναπόφευκτη εξέλιξη λόγω της επικοινωνιακής διαχείρισης που έγινε από τον πρώην Υφυπουργό. Στις 14 Απριλίου ήταν …«ανθρωποφαγία».
  • Ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μπερδεύει τον σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας που είναι δεδομένο με την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, με την οποία συμφώνησε δημόσια και ο ίδιος ο κ. Παναγόπουλος. Τον «ενοχλούν» οι διαρροές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τον ενοχλούσαν οι διαρροές από την Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος για τον κ. Παναγόπουλο.

Υ.Γ. Διαβάζοντας το βιογραφικό του νέου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιου Καββαδά γεννιέται μια εύλογη απορία. Πώς ενώ υπηρετούσε από το 1983 έως το 2006 από θέσεις ευθύνης στην Πολεμική Αεροπορία, ταυτόχρονα το 1987 δημιούργησε όπως δηλώνει την επιχείρηση «Εμπόριο Ποτών Καββαδάς» δεδομένου ότι στους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύεται η παράλληλη άσκηση επαγγέλματος και η συμμετοχή σε εταιρείες;».

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός»

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής με αφορμή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός στην τελευταία ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Έχουν κατηγορήσει για τα πάντα την κυβέρνηση, αλλά φανταζόμαστε ότι δεν ευθύνεται και για το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετέβη στη Βαρκελώνη για τη σέλφι και το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει ομιλία».

Βέλη Ηλιόπουλου κατά ΠΑΣΟΚ για την υποψηφιότητα στελεχών του στο συνέδριο της ΓΣΕΕ με τον Γιάννη Παναγόπουλο

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Πώς υπηρετούσε στην Πολεμική Αεροπορία και είχε παράλληλα επιχείρηση ποτών;

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Το έκανα και θα το ξανακάνω», λέει ο Αθανασίου, άρση ασυλίας ζήτησε ο Χατζηβασιλείου – «Ναι» από την Επιτροπή της Βουλής

MEDIA

Νταμπλ πρωτιάς στην τηλεθέαση από εκπομπές του ΑΝΤ1 το σαββατοκύριακο (18,19/4)

ΕΛΛΑΔΑ

Ο «καλός χριστιανός» Αμβρόσιος… ξαναχτύπησε στην… κυριολεξία: Σήκωσε την ποιμαντορική του ράβδο κατά σκυλιού

MEDIA

Mega και ΑΝΤ1 εναλλάχτηκαν στην πρώτη θέση τηλεθέασης το σαββατοκύριακο (18,19/4)

LIFESTYLE

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε τη δίκη με δύο πρώην συνεργάτιδες της τραγουδίστριας

ΚΟΣΜΟΣ

Ένας Πάπας που διαβάζει, ακούει και … απαντάει – Πώς φτάσαμε στο μέτωπο Λευκού Οίκου με το Βατικανό

ΕΛΛΑΔΑ

510: Σκάλα Ωρωπού - Ζηρίνειο σε 1 ώρα, φωτογραφίες και βίντεο από το πρώτο δρομολόγιο της νέας λεωφορειακής γραμμής

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το ΕΑΠ... «καθαρίζει» τον Μαρκόπουλο: Έχει πτυχίο στον Ελληνικό Πολιτισμό

LIFESTYLE

Συρίγος σε Αναστασοπούλου: «Σταυρό κουβαλάς με τον Πορτοσάλτε» - «Αγωνιστικούς χαιρετισμούς» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τετ α τετ με νόημα και... αγωνία, Φλωρίδη – Κοβέσι την Τετάρτη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος για τις κάρτες αναλήψεων από ATM: Το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο με το PSD3 για smartphones, digital wallets και NFC

Δείτε όλες τις ειδήσεις

