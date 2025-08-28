Βλάβη στον ηλεκτρικό, μεγάλες καθυστερήσεις

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει εκατοντάδες επιβάτες που περιμένουν να μετακινηθούν μετά τις 3 το μεσημέρι με τον ηλεκτρικό στην Αθήνα.

Οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ είναι μεγαλύτερες της μισής ώρας και η ενημέρωση που δίνεται σε όσους περιμένουν στις αποβάθρες είναι πως πρόκειται για βλάβη.

Στην κατεύθυνση προς Πειραιά αρχίζει να αποκαθίσταται το πρόβλημα, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στη γραμμή προς Κηφισιά.

