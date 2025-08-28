search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025 16:23

Βλάβη στον ηλεκτρικό, μεγάλες καθυστερήσεις

28.08.2025 16:23
isap-new

Μεγάλη ταλαιπωρία περιμένει εκατοντάδες επιβάτες που περιμένουν να μετακινηθούν μετά τις 3 το μεσημέρι με τον ηλεκτρικό στην Αθήνα.

Οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ είναι μεγαλύτερες της μισής ώρας και η ενημέρωση που δίνεται σε όσους περιμένουν στις αποβάθρες είναι πως πρόκειται για βλάβη.

Στην κατεύθυνση προς Πειραιά αρχίζει να αποκαθίσταται το πρόβλημα, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο στη γραμμή προς Κηφισιά.

Νίκαια: Σύλληψη 43χρονου για τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες – Εντοπίστηκε και υλικό παιδικής πορνογραφίας

Μεσσηνία: Φωτιά στον Μελιγαλά κοντά σε σπίτια – «Ήχησε» το 112 για εκκενώσεις οικισμών

Φωτιά σε δασική έκταση στην Τροιζηνία – Καίει κοντά σε σπίτια, επιχειρούν έξι εναέρια

palaistini-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση πολιτών για το ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο Crown Iris – Με χημικά απάντησε η ΕΛΑΣ (Photos)

ert eurobasket
MEDIA

ΕΡΤ: Εγκαίνια σήμερα (28/8) στις μεταδόσεις του Ευρωμπασκετ 2025 από ΕΡΤ1 και ΕΡΤNews- Αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων

famellos_2808_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος για ν/σ Λιβάνιου: «Φέρνετε έναν “πειθαρχικό μπαμπούλα” για να στήσετε κομματικούς μηχανισμούς και να κουκουλώνονται τα σκάνδαλα»

latinopoulou_2808_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Λατινοπούλου, το τρακάρισμα και η εθνικότητα του οδηγού που το προκάλεσε

pasok_marinakis_1711_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκριματική μάχη κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ ενόψει ΔΕΘ για τον 13ο μισθό

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

