ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

03.09.2025

Ταξιτζής πήγε να χρεώσει τουρίστρια… 130 ευρώ από το Αεροδρόμιο έως τη μαρίνα Ζέας κι εκείνη τον «κρέμασε στα μανταλάκια»

03.09.2025 12:05
Την ώρα που οι οδηγοί ταξί προαναγγέλλουν διαρκείς κινητοποιήσεις για διάφορα αιτήματα, ένας απο αυτούς πήγε να εξαπατήσει τουρίστρια με υπερχρέωση.

Η τουρίστρια δημοσίευσε βίντεο στο TikTok και δείχνει πώς ο ταξιτζής επιχείρησε να τη χρεώσει 130 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το ταξίμετρο γράφει 130 ευρώ, ενώ είχαν προηγηθεί διαπραγματεύσεις για τιμή μεταξύ 60 και 80 ευρώ, με την τουρίστρια να παίρνει τις πινακίδες του ταξί και να εισπράττει τη συμπαράσταση του κόσμου που έχει ζήσει ουκ ολίγες φορές παρόμοια σκηνικά στη χώρα μας.

