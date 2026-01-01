Κολωνός: Έκαναν ριφιφί σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών για …500 ευρώ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Διάρρηξη με τη μέθοδο του «ριφιφί» σημειώθηκε, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, στον Κολωνό.
Οι δράστες εισήλθαν στην πυλωτή πολυκατοικίας, πήδηξαν στον ακάλυπτο και στη συνέχεια ανέβηκαν στον 1ο όροφο όπου άνοιξαν τρύπα στον τοίχο. Από εκεί πέρασαν στην επιχείρηση, από όπου πήραν 500 ευρώ και εξαφανίστηκαν.
Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα από την Ασφάλεια για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.
