search
ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 16:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.07.2026 16:31

Μακρόν: Διαβουλεύσεις με Τουρκία και Ιταλία για το σύστημα αεράμυνας SAMP/T

08.07.2026 16:31
macron erdogan route – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Τουρκία και την Ιταλία βρίσκεται η Γαλλία σχετικά με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T, όπως επιβεβαίωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει τη Δευτέρα ότι η Γαλλία εμφανιζόταν πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του γαλλοϊταλικού αντιαεροπορικού συστήματος SAMP/T στην Τουρκία, εγκαταλείποντας τη στάση πολιτικής αντίθεσης που τηρούσε επί χρόνια.

Τέσσερις πηγές του πρακτορείου Reuters είχαν αναφέρει ότι η αλλαγή στάσης του Παρισιού ήρθε μετά από συνομιλίες μεταξύ του Γάλλου προέδρου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στις 25 Ιουνίου, εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το SAMP/T, γνωστό και ως Mamba, κατασκευάζεται από τη γαλλο-ιταλική κοινοπραξία Eurosam, στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες MBDA France, MBDA Italy και Thales.

Το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί δεκάδες στόχους ταυτόχρονα, να αναχαιτίζει πολλαπλές απειλές ταυτόχρονα και είναι το μοναδικό σύστημα ευρωπαϊκής κατασκευής που ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν και συχνά περιγράφεται ως το ευρωπαϊκό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος Patriot, οι αναλυτές έχουν διχασμένες απόψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του, επισημαίνοντας το γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μάχη όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, αλλά η αεροπορική άμυνα παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς δεν διαθέτει δικά της πλήρως ανεπτυγμένα συστήματα πυραυλικής άμυνας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα συστήματα και τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία επιδιώκει την απόκτηση του συστήματος αυτού στο πλαίσιο του προγραμματισμένου ολοκληρωμένου δικτύου αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας «Steel Dome».

Διαβάστε επίσης:

«Ναι» Τραμπ στην κατασκευή Patriot από την Ουκρανία: «Και οι δύο πλευρές θέλουν συμφωνία – Δύσκολοι χαρακτήρες Πούτιν και Ζελένσκι»

ΝΑΤΟ: «Ακλόνητη δέσμευση» στη συλλογική άμυνα – Νέες προμήθειες 50 δισ. και βοήθεια 140 δισ. στην Ουκρανία μέχρι και το 2027

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στη συμμαχία





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
macron erdogan route – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Διαβουλεύσεις με Τουρκία και Ιταλία για το σύστημα αεράμυνας SAMP/T

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει «ναι» στην κατασκευή Patriot από την Ουκρανία και προαναγγέλλει νέα πλήγματα στο Ιράν

nato-89234
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Ακλόνητη δέσμευση» στη συλλογική άμυνα – Νέες προμήθειες 50 δισ. και βοήθεια 140 δισ. στην Ουκρανία μέχρι και το 2027

vroxi athina 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ζέστη με… καταιγίδες – Ραγδαία αλλαγή το επόμενο 24ωρο – Μπόρες και στην Αττική, τι ώρα θα βρέξει

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 64χρονος κωφός για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

kairos
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή του καιρού την Πέμπτη με βροχές και 30άρια: Η ζέστη κάνει πίσω, ενώ η Ευρώπη «ψήνεται»

cyprus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο «soft» εποικισμός της Κύπρου από το Ισραήλ - Στα χέρια τους 3.800 ακίνητα, η πίεση στη Λευκωσία και ο ρόλος της Black Cube

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

Untitled design (7)
ΚΑΛΧΑΣ

Η «βόμβα» Άδωνι που δεν… πέταξε το Μαξίμου, ο Σγουρός, το ΤΕΕ και ο Μήλης, το επικρατείας του Τσίπρα και η Ολυμπία της Πούλου   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 16:37
macron erdogan route – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Διαβουλεύσεις με Τουρκία και Ιταλία για το σύστημα αεράμυνας SAMP/T

trump zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ λέει «ναι» στην κατασκευή Patriot από την Ουκρανία και προαναγγέλλει νέα πλήγματα στο Ιράν

nato-89234
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: «Ακλόνητη δέσμευση» στη συλλογική άμυνα – Νέες προμήθειες 50 δισ. και βοήθεια 140 δισ. στην Ουκρανία μέχρι και το 2027

1 / 3