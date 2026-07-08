Μακρόν: Διαβουλεύσεις με Τουρκία και Ιταλία για το σύστημα αεράμυνας SAMP/T

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Σε συνεχείς διαβουλεύσεις με την Τουρκία και την Ιταλία βρίσκεται η Γαλλία σχετικά με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/T, όπως επιβεβαίωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει τη Δευτέρα ότι η Γαλλία εμφανιζόταν πλέον ανοιχτή στο ενδεχόμενο πώλησης του γαλλοϊταλικού αντιαεροπορικού συστήματος SAMP/T στην Τουρκία, εγκαταλείποντας τη στάση πολιτικής αντίθεσης που τηρούσε επί χρόνια.

Τέσσερις πηγές του πρακτορείου Reuters είχαν αναφέρει ότι η αλλαγή στάσης του Παρισιού ήρθε μετά από συνομιλίες μεταξύ του Γάλλου προέδρου και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζιόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια μιας συνόδου κορυφής στις 25 Ιουνίου, εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Το SAMP/T, γνωστό και ως Mamba, κατασκευάζεται από τη γαλλο-ιταλική κοινοπραξία Eurosam, στην οποία συμμετέχουν οι εταιρείες MBDA France, MBDA Italy και Thales.

Το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί δεκάδες στόχους ταυτόχρονα, να αναχαιτίζει πολλαπλές απειλές ταυτόχρονα και είναι το μοναδικό σύστημα ευρωπαϊκής κατασκευής που ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους.

Αν και συχνά περιγράφεται ως το ευρωπαϊκό αντίστοιχο του αμερικανικού συστήματος Patriot, οι αναλυτές έχουν διχασμένες απόψεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητά του, επισημαίνοντας το γεγονός ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μάχη όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, αλλά η αεροπορική άμυνα παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, καθώς δεν διαθέτει δικά της πλήρως ανεπτυγμένα συστήματα πυραυλικής άμυνας και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα συστήματα και τα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ.

Η Τουρκία επιδιώκει την απόκτηση του συστήματος αυτού στο πλαίσιο του προγραμματισμένου ολοκληρωμένου δικτύου αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας «Steel Dome».

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