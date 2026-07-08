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08.07.2026 17:02

THE DESIGNER EDIT x MOXY ATHENS CITY: Η ελληνική μόδα στο επίκεντρο του αθηναϊκού rooftop scene

08.07.2026 17:02
LKRA0377

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Με μεγάλη ανταπόκριση από το αθηναϊκό κοινό και έντονο ενδιαφέρον για το σύγχρονο ελληνικό design ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 18 Ιουνίου το The Designer Edit x Moxy Athens City, το fashion pop-up showroom event που φιλοξενήθηκε στο rooftop του MoxyAthensCity, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality.

Για μία βραδιά, ο ένατος όροφος του ξενοδοχείου μετατράπηκε σε σημείο συνάντησης της μόδας, της δημιουργικότητας και του urban lifestyle, με πρωταγωνιστές 10 ανεξάρτητους Έλληνες designers και brands που παρουσίασαν τις νέες τους συλλογές σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό, με φόντο τον αθηναϊκό ουρανό.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς, να ανακαλύψουν επιλεγμένα fashion pieces και να μάθουν περισσότερα για την έμπνευση και τη φιλοσοφία πίσω από κάθε συλλογή, σε μια εμπειρία που ανέδειξε τη δυναμική της νέας γενιάς της ελληνικής μόδας.

Το event συνδύασε τη μόδα με τη μουσική, τα signature cocktails και τη μοναδική ενέργεια του Moxy Athens City, δημιουργώντας μια editorial εμπειρία που ενίσχυσε τη σύνδεση του κοινού με το εγχώριο fashion scene και ανέδειξε τη σημασία της υποστήριξης της ελληνικής δημιουργικότητας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα brands: Katerina Chatzipetraki, Cleo Gatzeli, The KNL’S, ΦΑΟΣ, Laskarina, Zebras & Libras, Marilia Fragg, Beauty of Majesty, The Backlot Project & Nika Athens.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, το The Designer Edit x Moxy Athens City ανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για ένα δεύτερο pop-up, την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Το Moxy Athens City και η SWOT Hospitality συνεχίζουν να στηρίζουν πρωτοβουλίες που προάγουν τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα και ενισχύουν τη σύνδεση της φιλοξενίας με τον πολιτισμό, τη μόδα και το urban culture της πόλης.

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