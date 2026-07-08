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08.07.2026 14:11

ΕΚΟ: ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα – Διεθνής διάκριση για τρεις Σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών

08.07.2026 14:11
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Μέσω του εκτεταμένου δικτύου Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στα σημαντικότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, η ΕΚΟ εξυπηρετεί κάθε χρόνο περισσότερα από 110.000 αεροσκάφη

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Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, συνεχίζει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη των αερομεταφορών, διασφαλίζοντας τον ασφαλή, αξιόπιστο και αδιάλειπτο ανεφοδιασμό αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα.

Μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στα σημαντικότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, η ΕΚΟ εξυπηρετεί κάθε χρόνο περισσότερα από 110.000 αεροσκάφη, υποστηρίζοντας την ομαλή λειτουργία των αερομεταφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μέσω του εκτεταμένου δικτύου Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στα σημαντικότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, η ΕΚΟ εξυπηρετεί κάθε χρόνο περισσότερα από 110.000 αεροσκάφη

Η εταιρεία προμηθεύει τις αεροπορικές εταιρείες με αεροπορικό καύσιμο υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των αερομεταφορών, διαθέτοντας και Sustainable Aviation Fuel (SAF), συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων απανθρακοποίησης του κλάδου.

Η δέσμευση της ΕΚΟ στην ασφάλεια, την ποιότητα και τη λειτουργική αριστεία επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με τη διεθνή διάκριση τριών Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στο Ηράκλειο, τα Χανιά και τη Ρόδο, οι οποίοι βραβεύθηκαν με το «Sustained Performance Award» από τον διεθνή οργανισμό Joint Inspection Group (JIG).

Μέσω του εκτεταμένου δικτύου Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στα σημαντικότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, η ΕΚΟ εξυπηρετεί κάθε χρόνο περισσότερα από 110.000 αεροσκάφη

Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται μόνο σε εγκαταστάσεις που επιδεικνύουν διαχρονικά εξαιρετικές επιδόσεις σε θέματα λειτουργίας, ασφάλειας και ποιότητας, έπειτα από σειρά επίσημων επιθεωρήσεων. Για το 2025, το βραβείο απονεμήθηκε σε μόλις 43 σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών παγκοσμίως, μεταξύ περίπου 700 εγκαταστάσεων που επιθεωρούνται διεθνώς από τον οργανισμό, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της διάκρισης και το υψηλό επίπεδο λειτουργίας των εγκαταστάσεων της ΕΚΟ.

Η διεθνής διάκριση που απέσπασε η ΕΚΟ από τον οργανισμό Joint Inspection Group (JIG)

Ο JIG (www.jig.org) αποτελεί τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό ανάπτυξης προτύπων για τον εφοδιασμό αεροπορικών καυσίμων, με τα πρότυπά του να εφαρμόζονται σε περισσότερα από 2.750 αεροδρόμια και 100 χώρες.

Η ΕΚΟ συμμετέχει στο πρόγραμμα επιθεωρήσεων του JIG από το 2019 και επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, έχοντας ήδη αναπτύξει δύο πιστοποιημένους επιθεωρητές JIG και ενισχύοντας διαρκώς τις δυνατότητές της σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και επιχειρησιακής αριστείας.

Μέσω του εκτεταμένου δικτύου Σταθμών Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών στα σημαντικότερα αεροδρόμια της Ελλάδας, η ΕΚΟ εξυπηρετεί κάθε χρόνο περισσότερα από 110.000 αεροσκάφη

Η νέα αυτή διάκριση αποτελεί αναγνώριση της μακροχρόνιας προσπάθειας των ανθρώπων της ΕΚΟ και της προσήλωσης της εταιρείας στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τις αεροπορικές εταιρείες και τους εκατομμύρια επιβάτες που ταξιδεύουν από και προς την Ελλάδα κάθε χρόνο.

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