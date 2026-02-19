search
19.02.2026 12:03

Αντίδραση Άγκυρας για τη συμφωνία Αθήνας – Chevron: «Οι έρευνες νότια της Κρήτης παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

19.02.2026 12:03
petrelaio_platforma

Την επίσημη αντίδραση της Άγκυρας προκάλεσε η συμφωνία που υπέγραψε η αμερικανική εταιρεία Chevron με την ελληνική κυβέρνηση για έρευνες φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Οι δραστηριότητες υδρογονανθράκων που διεξάγει η Ελλάδα στο νότιο τμήμα της Κρήτης σε συνεργασία με διεθνείς εταιρείες αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και στις σχέσεις καλής γειτονίας», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Άγκυρα αντιτίθεται «σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα που επιχειρείται να υλοποιηθεί κατά παράβαση του Μνημονίου Κατανόησης για τις Θαλάσσιες Ζώνες Δικαιοδοσίας, που υπεγράφη το 2019 μεταξύ της χώρας μας και της Λιβύης, καθώς και των θαλάσσιων ζωνών που κοινοποίησε η Λιβύη στα Ηνωμένα Έθνη στις 27 Μαΐου 2025».

Παράλληλα προσθέτει ότι η τουρκική πλευρά θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες των λιβυκών αρχών για τη λήψη μέτρων κατά των μονομερών και παράνομων δραστηριοτήτων της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης του τουρκικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, επανέλαβε ότι η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τα εθνικά της συμφέροντα».

