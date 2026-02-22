search
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.02.2026 17:28
ΚΟΣΜΟΣ

22.02.2026 16:44

«Δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό, είμαι ο γιος της βασίλισσας» ούρλιαζε ο Άντριου όταν τον πέταξαν έξω από το Royal Lodge

22.02.2026 16:44
andrew_xroniko

«Είμαι ο δεύτερος γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό», φέρεται να φώναζε ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου την ώρα που του έκαναν «έξωση» από το Royal Lodge, πριν από τη σύλληψή του, λόγω των αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο παιδεραστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην Δούκας του Γιορκ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την έπαυλη των 30 δωματίων στο Γουίντσορ, όπου πλήρωνε «συμβολικό ενοίκιο» για δεκαετίες, στις αρχές Φεβρουαρίου, αναφέρει η Daily Mail καθώς φαίνεται πως ο βασιλιάς Κάρολος ανησυχούσε ιδιαίτερα για τις αποκαλύψεις που έρχονταν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις σχέσεις του αδερφού του με τον Έπσταϊν, ιδίως μετά τη σύλληψή του με την υποψία παράβασης καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι»

Λίγες ημέρες πριν αποχωρήσει, είχε φωτογραφηθεί να ιππεύει και να χαιρετά χαμογελαστός πολίτες. Οι εικόνες που θεωρήθηκαν «η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τους αυλικούς που πίεζαν για την απομάκρυνσή του.

Μιλώντας για την αποχώρηση του Άντριου, εσωτερικός πληροφοριοδότης δήλωσε στην The Sun on Sunday: «Αρνήθηκε να φύγει ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Όταν του είπαν να αποχωρήσει, ήταν τόσο αλαζονικός που φώναζε επανειλημμένα: “Μα είμαι ο δεύτερος γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου το κάνετε αυτό”. Είναι απίστευτο που χρησιμοποιούσε το όνομα της βασίλισσας για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Κανείς δεν είναι σίγουρος αν έχει συνειδητοποιήσει σε τι δεινή κατάσταση βρίσκεται».

Ο Άντριου ήταν γνωστό πως ήταν ο αγαπημένος γιος της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ. Μια άλλη πηγή πρόσθεσε ότι ο ντροπιασμένος πρώην πρίγκιπας κατέστησε σαφές ότι «δεν ήθελε να εγκαταλείψει» την ιδιοκτησία που μοιραζόταν με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον.

Έκκληση για έρευνα περί προδοσίας

Η υπόθεση έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο πρώην υπουργός Ασφαλείας Tom Tugendhat ζήτησε τη σύσταση ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής με εξουσίες κλήτευσης μαρτύρων και κατάσχεσης εγγράφων, προκειμένου να διερευνηθούν οι καταγγελίες ότι ο Άντριου διέρρευσε εμπιστευτικές πληροφορίες στον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Παρότι από τον Άντριου έχουν αφαιρεθεί όλοι οι βασιλικοί τίτλοι, παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Στάρμερ εξετάζει το ενδεχόμενο νομοθετικής ρύθμισης για την οριστική απομάκρυνσή του από τη διαδοχή, εφόσον ολοκληρωθεί η αστυνομική έρευνα.

Μια τέτοια αλλαγή θα απαιτούσε τη συναίνεση και των υπόλοιπων χωρών της Κοινοπολιτείας όπου ο Βρετανός μονάρχης είναι αρχηγός κράτους, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία.

