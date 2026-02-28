Σύγκρουση Πακιστάν – Αφγανιστάν: Αποκλιμάκωση ζητά η ΕΕ, το «δικαίωμα» του Πακιστάν να «αμύνεται» υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάλεσαν σήμερα τα μέρη να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες που ξέσπασαν ανάμεσα στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν αυτή την εβδομάδα, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να έχει «σοβαρές επιπτώσεις για την περιοχή».

Σε ανακοίνωση Τύπου εξ ονόματος των 27 που υπογράφεται από την Ύπατη Εκπρόσωπο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τονίζεται ακόμη ότι η αφγανική επικράτεια «δεν πρέπει να χρησιμοποιείται» για να απειλούνται άλλες χώρες ή ως ορμητήριο για να εξαπολύονται επιθέσεις εναντίον τους, ενώ καλείται η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αναλάβει «αποτελεσματική δράση εναντίον όλων των τρομοκρατικών οργανώσεων» οι οποίες δρουν στην επικράτεια της χώρας ή τη χρησιμοποιούν για να διαπράττουν επιθέσεις αλλού.

«Παροτρύνουμε αμφότερες τις πλευρές να διεξαγάγουν διάλογο», συμπληρώνεται στο κείμενο, που υπενθυμίζει πως πρέπει να τηρείται το διεθνές δίκαιο και να προστατεύονται οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές.

Η παρέμβαση των Βρυξελλών ακολουθεί τη ραγδαία κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δυνάμεις των αφγανών Ταλιμπάν και του Πακιστάν προχθές Πέμπτη και χθες Παρασκευή.

Οι αφγανοί μαχητές επιτέθηκαν σε στοιχεία του πακιστανικού στρατού την Πέμπτη και το Ισλαμαμπάντ ανταπέδωσε εξαπολύοντας αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, στην Κανταχάρ, λίκνο των Ταλιμπάν, και αλλού. Οι δυο πλευρές καταμετρούν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες θύματα.

Ο πακιστανός υπουργός Άμυνας μίλησε για «ανοικτό πόλεμο» εναντίον των Ταλιμπάν.

Για χρόνια σύμμαχοι, το Αφγανιστάν και το Πακιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές συγκρούσεις αφού κατέλαβε εκ νέου την εξουσία στην Καμπούλ το φονταμενταλιστικό κίνημα των Ταλιμπάν στα μέσα Αυγούστου του 2021.

Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε ένοπλες οργανώσεις που διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια. Οι de facto αφγανικές αρχές το αρνούνται.

Έχουν υπάρξει επανειλημμένα αιματηρές συγκρούσεις των δυο χωρών και διάφοροι κύκλοι διαπραγματεύσεων δεν επέτρεψαν να επιλυθεί η διένεξη, αν και παρέμβαση της Σαουδικής Αραβίας οδήγησε στη απελευθέρωση τριών πακιστανών στρατιωτικών που κράταγαν αιχμαλώτους οι αφγανοί Ταλιμπάν.

Εφήμερη κατάπαυση του πυρός που εγκρίθηκε τη 19η Οκτωβρίου, χάρη σε μεσολάβηση του Κατάρ και της Τουρκίας, ήταν κλινικά νεκρή μόλις εννιά ημέρες αργότερα, καθώς το Ισλαμαμπάντ κατηγόρησε εκ νέου την Καμπούλ ότι ενορχηστρώνει επιθέσεις που διαπράττονται από το Κίνημα των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ).

Οι ΗΠΑ λένε πως υποστηρίζουν το «δικαίωμα» του Πακιστάν «να αμύνεται»

Η αμερικανική διπλωματία κατέστησε σαφές χθες Παρασκευή ότι υποστηρίζει «το δικαίωμα» του Πακιστάν «να αμύνεται» έναντι των δυνάμεων της de facto κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, μετά την αφγανική επίθεση της προηγουμένης εναντίον στοιχείων των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκφράσαμε υποστήριξη στο δικαίωμα του Πακιστάν να αμύνεται έναντι των επιθέσεων των Ταλιμπάν», ανέφερε μέσω X η τρίτη τη τάξει του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Άλισον Χούκερ, σημειώνοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα χθες με τον πακιστανό ΥΠΕΞ.

Spoke today with Pakistan Foreign Secretary Baloch to express condolences for lives lost in the recent conflict between Pakistan and the Taliban. We continue to monitor the situation closely and expressed support for Pakistan’s right to defend itself against Taliban attacks. — Allison M. Hooker (@UnderSecStateP) February 27, 2026

Αυτή ήταν η πρώτη αμερικανική επίσημη αντίδραση στη δραματική κλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν αφού η αεροπορία αυτού του τελευταίου βομβάρδισε χθες αφγανικές μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της πρωτεύουσας Καμπούλ και της Κανταχάρ.

credit: AP

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ θύμισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι Ταλιμπάν χαρακτηρίζονται «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από τις ΗΠΑ και ότι έχουν «αθετήσει συστηματικά τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, επιτρέποντας στη βία να αποσταθεροποιεί την περιοχή».

Παρότι είχαν στενές σχέσεις για χρόνια, το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν εμπλέκονται σε σποραδικές εχθροπραξίες αφότου επέστρεψαν στην εξουσία στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021.

Το Πακιστάν κατηγορεί τις αφγανικές de facto αρχές ότι προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο σε ενόπλους που εξαπολύουν επιθέσεις στην πακιστανική επικράτεια, κάτι που αφγανοί Ταλιμπάν αρνούνται.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στη Βολιβία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πτώση στρατιωτικού αεροσκάφους – Μετέφερε χαρτονομίσματα

Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχω λάβει οριστική απόφαση για στρατιωτική επιχείρηση» – Συναγερμός στην Τεχεράνη, κάνει πίσω στην αποθήκευση εμπλουτισμένου ουρανίου

Τα 10 πιο πειθαρχημένα μέρη στον κόσμο για να οδηγήσει κανείς – Η επιτομή της νομιμότητας και της οργάνωσης