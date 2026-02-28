«Roaring Lion»: Βίντεο του IDF από την αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

Βίντεο με τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, το πρωί του Σαββάτου, στο Ιράν δημοσίευσε ο IDF.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στοχοποιήθηκαν εκατοντάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποδομές πυραύλων και θέσεις εκτόξευσης, σε μία από τις πιο μαζικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.

🎥WATCH: IDF strikes hundreds of targets in western Iran as part of Operation Roaring Lion pic.twitter.com/KYMYVL8DOQ — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με απρόβλεπτες συνέπειες.

