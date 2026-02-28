«Roaring Lion»: Βίντεο του IDF από την αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Βίντεο με τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού, το πρωί του Σαββάτου, στο Ιράν δημοσίευσε ο IDF.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στοχοποιήθηκαν εκατοντάδες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υποδομές πυραύλων και θέσεις εκτόξευσης, σε μία από τις πιο μαζικές επιχειρήσεις των τελευταίων ετών.
Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται με απρόβλεπτες συνέπειες.
