ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 17:00
28.02.2026 11:52

Ισραηλινά ΜΜΕ: Το Ισραήλ σκότωσε τον αρχιστράτηγο του ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί

28.02.2026 11:52
amir hatami (1)

Τον Αμίρ Χαταμί, αρχιστράτηγο του ιρανικού στρατού σκότωσαν οι ισραηλινές επιθέσεις που πραγματοποιούνται στη συντονισμένη επιχείρηση με τις ΗΠΑ στο Ιράν, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιδρομές έχουν στοχοποιήσει θέσεις του «ιρανικού καθεστώτος και στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Μάλιστα, φαίνεται να κατάφεραν πλήγμα κοντά στο προεδρικό μέγαρο του ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.Όπως έγινε γνωστό, επτά πύραυλοι στοχοποίησαν το κτήριο. Πάντως, ο Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος, όπως δήλωσε Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκρήξεις ακούγονται βόρεια και ανατολικά της Τεχεράνης, καθώς και στο Ισφαχάν, το Καράτζ και το Κερμανσάχ, περιοχές στις οποίες βρίσκονται πυρηνικές εγκαταστάσεις και δεξαμενές καυσίμων.

Παράλληλα, χτυπήματα εξαπέλυσε το Ισραήλ σε Ταμπρίζ και Κομ.

Στόχος υπουργεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Μέχρι στιγμής, οι ισραηλινές επιθέσεις στην ιρανική πρωτεύουσα έχουν στοχεύσει σύμφωνα με το Al Jazeera:

  • Υπουργείο Πληροφοριών
  • Υπουργείο Άμυνας
  • Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν
  • Στρατιωτικό συγκρότημα Parchin

