Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ δεν έχει σχέδιο, λέει Ευρωπαίος διπλωμάτης- Το Ιράν δεν ήθελε συμφωνία, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ

Τεράστιος προβληματισμός επικρατεί στην Ευρώπη, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, καθώς ουδείς γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Σε δηλώσεις του στο Reuters Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε ότι τον εξέπληξε ο χρόνος της επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αφού μόλις πριν από λίγες ημέρες είχε λάβει διαβεβαιώσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι εξακολουθούσαν να αναμένουν από την Τεχεράνη να υποβάλει πρόταση για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

Ο διπλωμάτης ανέφερε ότι ο κίνδυνος ήταν πως δεν υπήρχε σαφές σχέδιο για το τι θα ακολουθούσε μετά τη στρατιωτική επιχείρηση. «Δεν υπάρχει πραγματικό σχέδιο για το ποιον θα τοποθετήσετε, πώς θα διαχειριστείτε τα γεγονότα επί τόπου», δήλωσε ο διπλωμάτης. «Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζουμε τον Τραμπ, θα το παρουσιάσει ως μια μεγάλη νίκη».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν υπογραμμίσει την αποφασιστικότητά τους να εμποδίσουν το Ιράν να συνεχίσει να τροφοδοτεί συγκρούσεις μέσω αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο. «Αυτό ήταν πραγματικά το όριο στις διαπραγματεύσεις», είπε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε περιφερειακή σύγκρουση που θα προέκυπτε από τις επιθέσεις θα μπορούσε πιθανώς να περιοριστεί.

Πυρά Τραμπ κατά του Ιράν

Από την πλευρά του, πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στο ισραηλινό Channel 12 ότι το Ιράν επανειλημμένα πλησίαζε σε συμφωνία και στη συνέχεια υπαναχωρούσε, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι δεν επιθυμούσε ποτέ πραγματικά μια συμφωνία. Ανέφερε ότι ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει τις επιθέσεις του Ιράν τα τελευταία 25 χρόνια και διαπίστωσε ότι «κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό – ανατίναζαν κάτι και σκότωναν κάποιον».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χωρίς το πλήγμα του Ιουνίου, το Ιράν θα διέθετε ήδη πυρηνικά όπλα. Περιέγραψε επίσης μια «καλή συνομιλία» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι «είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος», και πρόσθεσε ότι διαθέτει πολλαπλές επιλογές εξόδου: είτε να παρατείνει την εκστρατεία και να «πάρει τον έλεγχο των πάντων», είτε να την τερματίσει μέσα σε λίγες ημέρες και να προειδοποιήσει το Ιράν να μην επιχειρήσει ανασυγκρότηση, σημειώνοντας ότι η ανάκαμψη θα τους πάρει χρόνια.

