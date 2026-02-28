Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό παράθυρο για αποκλιμάκωση

Το ενδεχόμενο αποκλιμάκωσης άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις επιθεσεις στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ είπε στο Axios ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές για «εξόδους» προς την αποκλιμάκωση μετά την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν. «Μπορώ να συνεχίσω για πολύ και να καταλάβω τα πάντα, ή να το τελειώσω σε δύο ή τρεις μέρες και να πω στους Ιρανούς, “θα τα ξαναπούμε σε λίγα χρόνια αν αρχίσετε να ξαναχτίζετε το πυρηνικό σας πρόγραμμα”», είπε.

Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχολιάζει την επιχείρηση από την έναρξη των επιθέσεων το Σάββατο το πρωί. Σημείωσε ότι τελικά πήρε την απόφαση να δώσει το πράσινο φως για τις επιθέσεις λόγω της έλλειψης προόδου στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αυτή την εβδομάδα.

«Οι Ιρανοί πλησίασαν και μετά υποχώρησαν – πλησίασαν και μετά υποχώρησαν. Από αυτό κατάλαβα ότι δεν θέλουν πραγματικά μια συμφωνία», είπε, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο αναφέρει ότι μίλησε με τον Τραμπ για πέντε λεπτά στο τηλέφωνο.

