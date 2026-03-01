search
01.03.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

01.03.2026 00:17

Ισραήλ: Σοκαριστικό πλάνο με πύραυλο που «σπάει» την αεράμυνα και πέφτει στο Τελ Αβίβ (Video)

01.03.2026 00:17
pyraylos-israil1

Mία ακόμα σειρά εκρήξεων ακούστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κεντρικό Ισραήλ, καθώς και στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Πριν από τις εκρήξεις είχαν σημάνει σειρήνες προειδοποίησης καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφος του AFP στο Τελ Αβίβ έκανε λόγο για σημαντικό μπαράζ πυραύλων πάνω από την πόλη. Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ στήλη καπνού υψωνόταν στον ουρανό στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με άλλον δημοσιογράφο του AFP.

ογράφο του AFP.

Σοκαριστικό πλάνο: Πύραυλος του Ιράν «σπάει» την αεράμυνα του Ισραήλ

Σε ένα σοκαριστικό πλάνο που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ, πύραυλος του Ιράν «έσπασε» την αεράμυνα του Ισραήλ και προκάλεσε τρομακτική έκρηξη σε κατοικημένη περιοχή στο Τελ Αβίβ.

Στο σημείο όπου έπεσε ο πύραυλος προκλήθηκαν φωτιά και υλικές ζημιές, ενώ έσπευσαν οι αρχές του Ισραήλ με την πυροσβεστική και ασθενοφόρα για τυχόν τραυματίες.

