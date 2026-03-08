Πρόεδρος Ιρανικού Κοινοβουλίου: «Αν συνεχιστεί ο πόλεμος δεν θα υπάρχει ούτε τρόπος πώλησης του πετρελαίου, ούτε δυνατότητα παραγωγής του»

«Οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος» στη Μέση Ανατολή προειδοποιεί ο πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου.

Οι τιμές έχουν σημειώσει άλμα από τις 28 Φεβρουαρίου (έναρξη των επιθέσεων), φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.

Το Brent σημείωσε άνοδο 8,5% φτάνοντας τα $92,69 το βαρέλι την Παρασκευή (από σχεδόν $70 την προηγούμενη εβδομάδα).

Το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 12,2%, φτάνοντας τα $90,90 το βαρέλι.

«Αν ο πόλεμος συνεχιστεί έτσι, δεν θα υπάρχει ούτε τρόπος πώλησης πετρελαίου ούτε δυνατότητα παραγωγής του», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ.

Κατηγόρησε τις «παραισθήσεις του Νετανιάχου» για τις επιπτώσεις που πλήττουν όχι μόνο τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.

