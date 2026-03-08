Πρόεδρος Ιρανικού Κοινοβουλίου: «Αν συνεχιστεί ο πόλεμος δεν θα υπάρχει ούτε τρόπος πώλησης του πετρελαίου, ούτε δυνατότητα παραγωγής του»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Οι τιμές του πετρελαίου θα εκτοξευθούν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος» στη Μέση Ανατολή προειδοποιεί ο πρόεδρος ιρανικού κοινοβουλίου.
Οι τιμές έχουν σημειώσει άλμα από τις 28 Φεβρουαρίου (έναρξη των επιθέσεων), φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2023.
Το Brent σημείωσε άνοδο 8,5% φτάνοντας τα $92,69 το βαρέλι την Παρασκευή (από σχεδόν $70 την προηγούμενη εβδομάδα).
Το αμερικανικό αργό (WTI) σημείωσε άνοδο 12,2%, φτάνοντας τα $90,90 το βαρέλι.
«Αν ο πόλεμος συνεχιστεί έτσι, δεν θα υπάρχει ούτε τρόπος πώλησης πετρελαίου ούτε δυνατότητα παραγωγής του», δήλωσε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ.
Κατηγόρησε τις «παραισθήσεις του Νετανιάχου» για τις επιπτώσεις που πλήττουν όχι μόνο τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή, αλλά ολόκληρο τον κόσμο.
Διαβάστε επίσης:
ΥΠΕΞ Κύπρου: Από τον Λίβανο απογειώθηκαν τα drone που στοχοποίησαν τις βρετανικές βάσεις
Χάος στο Μεξικό: Βομβιστική επίθεση σε συναυλία – 40 σοβαρά τραυματίες και 3 συλλήψεις (Video)
Μέση Ανατολή: «Ποτάμι φωτιάς» στην Τεχεράνη από το «σφυροκόπημα» σε αποθήκες πετρελαίου – Προειδοποίηση για κινδύνους «τοξικής βροχής», συγκλονιστικό βίντεο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.