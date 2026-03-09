9 Μαρτίου 1979: Η μέρα που γεννήθηκε ένα ανήσυχο Ποντίκι

Σαράντα εφτά χρόνια δημοσιογραφίας, σάτιρας και πολιτικού θάρρους στον ελληνικό δημόσιο λόγο.

9 Μαρτίου 1979. Μέσα στη φασαρία της Μεταπολίτευσης, ένα μικρό Ποντίκι αρχίζει να τρυπώνει στα γραφεία της εξουσίας — για να θυμίσει ότι η πολιτική σχολιάζεται χωρίς φόβο και χωρίς σεβασμό προς την αυθεντία.

Το πρώτο φύλλο κυκλοφορεί σε μια εποχή όπου η ελληνική δημοκρατία μόλις αναζητεί τη σταθερότητά της, ενώ ο δημόσιος λόγος παραμένει φορτισμένος από ένταση, πάθος και πολιτική αντιπαράθεση. Σε αυτό το περιβάλλον εμφανίζεται μια εφημερίδα με διαφορετικό τόνο: σάτιρα, αιχμή και δημοσιογραφική ματιά που προτιμά την ενόχληση από την ευγένεια.

Το Ποντίκι από τα πρώτα του φύλλα εισάγει έναν διαφορετικό τρόπο γραφής. Πολιτική ανάλυση, αποκαλυπτική έρευνα και σάτιρα συνυπάρχουν δημιουργικά μέσα στις ίδιες σελίδες. Η σύνθεση αυτή λειτουργεί ως μικρή αλλά ουσιαστική καινοτομία στον χώρο της ενημέρωσης και δίνει στο έντυπο μια φωνή άμεση, αιχμηρή και αναγνωρίσιμη.

Η δεκαετία του 1980 γίνεται το φυσικό του περιβάλλον. Σε μια περίοδο έντονων πολιτικών συγκρούσεων το έντυπο αποκτά φανατικούς αναγνώστες και καθιερώνει ένα ύφος που κινείται ανάμεσα στο σχόλιο, την έρευνα και τη σατιρική αποδόμηση της επικαιρότητας. Στις σελίδες του εμφανίζονται δημοσιογράφοι, σκιτσογράφοι και αρθρογράφοι που διαμορφώνουν μια χαρακτηριστική σχολή γραφής.

Η σημασία του Ποντικιού ξεπερνά τις αποκαλύψεις ή τα σχόλια της επικαιρότητας. Εκφράζει μια παλιά αλλά πολύτιμη παράδοση του ελληνικού Τύπου: την ανεξάρτητη δημοσιογραφία που ασκεί κριτική προς κάθε κατεύθυνση.

Σήμερα, δεκαετίες μετά το πρώτο του φύλλο, το Ποντίκι αποτελεί μέρος της ιστορίας του ελληνικού Τύπου. Οι εποχές αλλάζουν, η ενημέρωση ενσωματώνεται σε μεγάλο βαθμό στο ψηφιακό περιβάλλον, όμως η ανάγκη για δημοσιογραφία με προσωπικότητα, κριτική ματιά και δημιουργική τόλμη παραμένει.

Η 9η Μαρτίου 1979 ανήκει πλέον σε αυτή την ιστορία. Η μέρα εκείνη σηματοδοτεί την εμφάνιση ενός μικρού ονόματος με μεγάλο αποτύπωμα στον δημόσιο λόγο.

Και ίσως αυτό να αποτελεί την πιο χαρακτηριστική πλευρά της διαδρομής του:

ένα Ποντίκι που για δεκαετίες τρυπώνει στα υπόγεια της πολιτικής ζωής και φέρνει στο φως όσα η εξουσία προτιμά να μένουν στο σκοτάδι.

