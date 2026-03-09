search
09.03.2026 17:54

Με την πρωτιά της Παρασκευής ο Alpha «έκλεισε» ένα ακόμα 5ημερο στην κορυφή της τηλεθέασης

09.03.2026 17:54
Ακάθεκτος συνέχισε να πρωτοπορεί στις προτιμήσεις του τηλεοπτικού κοινού ο Alpha και την περασμένη Παρασκευή αν και απώλεσε μια ποσοστιαία μονάδα η δυναμική του, από την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να μπορέσει το Mega να αξιοποιήσει την ευκαιρία, εμφανίζοντας σχεδόν αμετάβλητο μερίδιο από τη μία ημέρα στην άλλη. 

Αυτό το 1%, από την συγκριτική παρατήρηση των ημερήσιων δεδομένων της Nielsen κατευθύνθηκε στο μεγαλύτερο βαθμό οπουδήποτε αλλού πλην των άλλων καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Γενικώς επικράτησαν πτωτικές τάσεις στα κανάλια, καθώς το αθροιστικό μερίδιο τους διαμορφώθηκε στο 75% από 78,5% της Πέμπτης. Που σημαίνει ότι το 25% διαμοιράστηκε στα περιφερειακά κανάλια, τις ιντερνετικές και δορυφορικές πλατφόρμες, την παρακολούθηση dvd  ή ότι άλλο, σύμφωνα με τη Nielsen. 

Σταθερότητα, με- μικρή- πτωτική τάση  παρατηρήθηκε στον ΑΝΤ1 και μάλιστα το πενθήμερο που μας πέρασε ίσως ήταν από τα ελάχιστα στην διάρκεια των οποίων ο σταθμός δεν είχε έντονες διακυμάνσεις στην επίδοση του.

