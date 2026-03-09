ΑΝΤ1: «Ποδαρικό» στο «Moments» από τον Γιώργο Καπουτζίδη

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 21.00, το «Μοments» με οικοδέσποινα την Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται για να ξεδιπλώσει επι σκηνής «με τον πιο εντυπωσιακό, σύγχρονο, αλλά και βαθιά ανθρώπινο τρόπο» τη ζωή αγαπημένων προσώπων μέσα από στιγμές που τους καθόρισαν.

Στην πρεμιέρα του νέου βραδινού τοκ σόου του σταθμού η Μακρυπούλια θα ξετυλίξει το νήμα της διαδρομής του καλού φίλου της Γιώργου Καπουτζίδη, ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια αφηγούταν ιστορίες για άλλους μέσα από τις δημοφιλείς σειρές του («Σαββατογεννημένες», «Στο παρά 5»,«Εθνική Ελλάδος», «Σέρρες») και στο θέατρο (με την κωμωδία «Όποιος θέλει να χωρίσει να σηκώσει το χέρι του» και την πολιτική σάτιρα «Καρυάτιδα». Τώρα, ήρθε η ώρα να μας πει και τη δική του ιστορία. Γεμάτη συγκίνηση, γέλιο, μικρές και μεγάλες στιγμές.

Στο πλατό θα δώσουν το «παρών» και θα μιλήσουν για τον Καπουτζίδη η Σμαράγδα Καρύδη, η Μαριέλα Σαββίδη, η Γιούλη Τσαγκαράκη και η Μαρία Ανδρούτσου με τις οποίες συνεργάστηκε σε τηλεοπτικές σειρές από το «Παρά πέντε« έως την «Εθνική Ελλάδος» και τις «Σέρρες» ενώ συναισθηματικά φορτισμένη είναι η στιγμή που μιλά στην εκπομπή η αδελφή και ο πατέρας του Γιώργου Καπουτζιδη, Κική και Δημήτρης.

