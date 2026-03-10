search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 12:42
10.03.2026 11:32

Στο «The morning show» του Apple TV o Τζεφ Ντάνιελς

10.03.2026 11:32
jeff_daniels

H OTT της Apple γνωστοποίησε ότι ο σταρ του θρυλικού «Newsroom», Τζεφ Ντάνιελς, ο οποίος έχει ρόλο και στην τρίτη σεζόν του «Shrinking» («Η θεραπεία ξέφυγε») της πλατφόρμας,  «μπαίνει» στην δραματική σειρά «The morning show», με τη διαφορά τώρα ότι δεν θα κάνει έναν δημοσιογράφο – παρουσιαστή δικτύου, όπως στη σειρά του Άαρον Σόρκιν το 2012-2014, αλλά έναν αυτοδημιούργητο επιχειρηματία – δισεκατομμυριούχο ιδρυτή μιας επενδυτικής εταιρείας.

Ο βραβευμένος με ΕΜΜΥ, δύο φορές, ηθοποιός θα παίξει μαζί με τους Ρίς Γουίδερσπουν, Τζένιφερ Άνιστον, Μπίλι Κράνταπ, Μαρκ Ντιπλάς και Τζον Χάμ.

Στον νέο –πέμπτο– κύκλο η σειρά συνεχίζει τις εξελίξεις που αναπτύχθηκαν την προηγούμενη σεζόν, κατά την οποία η Μπράντλεϊ Τζάκσον που την κάνει η Γουίδερσπουν, ως  απεσταλμένη του δικτύου UBN βρίσκεται να κρατείται στη Λευκορωσία ενώ ερευνούσε υπόθεση συγκάλυψης του δικτύου, προτού συγχωνευθεί και αλλάξει την αρχική επωνυμία του (UBA).

