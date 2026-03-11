«Δίδυμα» εκπομπών Alpha και ΑΝΤ1 στο κορυφαίο καρέ τηλεθέασης την Τρίτη (10/3)

Δύο σετ εκπομπών, ένα του Alpha και ένα του ΑΝΤ1, «κατέλαβαν» ανα ζεύγη τις πρώτες τέσσερις θέσεις του Top 10 της προηγούμενης ημέρας, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία τηλεθέασης της Nielsen.

Στη μέση της δεκάδας διακεκριμένων προγραμμάτων πλασαρίστηκε η δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κι ένα «σκαλοπάτι» πιο κάτω ξεχώρισε το τηλεπαιχνίδι «Ο τροχός της τύχης», προσπερνώντας το ομοιειδές «Deal».

Στη βραχεία λίστα της Nielsen πλασαρίστηκαν επίσης δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων με εκείνο του Alpha να ξεχωρίζει στην κατηγορία του.

