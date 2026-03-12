«The Lowdown»: Στο καστ της δεύτερης σεζόν ο Tommy Lee Jones – Ο πρώτος του τηλεοπτικός ρόλος μετά από σχεδόν 40 χρόνια!

Ο θρυλικός ηθοποιός Τόμι Λι Τζόουνς (Tommy Lee Jones) εντάχθηκε στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς «The Lowdown», που φέρει την υπογραφή του Στέρλιν Χάρτζο (Sterlin Harjo).

Σύμφωνα με το Deadline, o βραβευμένος με Emmy και Όσκαρ σταρ θα ενώσει τις δυνάμεις του με τον Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke). Tα γυρίσματα της νέας σεζόν, στην οποία θα συμμετέχει και η Μπέτι Γκίλπιν (Betty Gilpin) θα ξεκινήσουν άμεσα στην Τάλσα της Οκλαχόμα.

Το αστυνομικό νουάρ ακολουθεί τον Lee Raybon (Χοκ) «έναν επίμονο δημοσιογράφο και αυτοαποκαλούμενο “ιστορικό της αλήθειας” που η διαρκής αναζήτησή της τον θέτει συνεχώς σε κίνδυνο».

Στον πρώτο κύκλο πρωταγωνίστησε και ο Κιθ Ντέιβιντ (Keith David), ενώ συμμετείχαν ως γκεστ οι Κάιλ ΜακΛάχλαν (Kyle MacLachlan), Τζιν Τρίπλχορν (Jeanne Tripplehorn), Τιμ Μπλέικ Νέλσον (Tim Blake Nelson), Ράιαν Κίρα Άρμστρονγκ (Ryan Kiera Armstrong) Τρέισι Λετς (Tracy Letts), Πίτερ Ντίνκλατζ (Peter Dinklage) και Γκράχαμ Γκριν (Graham Greene).

Η σειρά, η οποία πήρε το πράσινο φως για τη δεύτερη σεζόν τον Ιανουάριο, κέρδισε μία θέση στα δέκα κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα του 2025, σύμφωνα με το AFI.

Την εκτελεστική παραγωγή έχουν αναλάβει οι Χάρτζο, Χοκ, Γκάρετ Μπας (Garrett Basch), Ράιαν Χοκ (Ryan Hawke), Ντάφι Μπουντρό (Duffy Boudreau) και Σκοτ Τιμς (Scott Teems). Όλα τα επεισόδια σε παραγωγή της FX Productions, είναι διαθέσιμα για streaming στο Hulu.

Αν και η καριέρα του Τόμι Λι Τζόουνς είναι ταυτισμένη με τον κινηματογράφο, ο κορυφαίος ηθοποιός έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη, αν και επιλεκτική, πορεία στη μικρή οθόνη. Τα πρώτα του βήματα περιλαμβάνουν τη σαπουνόπερα «One Life to Live», καθώς και συμμετοχές σε εμβληματικές σειρές όπως τα «Barnaby Jones», «Baretta» και «Charlie’s Angels». Το 1983 τιμήθηκε με το Emmy Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Gary Gilmore στο «The Executioner’s Song», ενώ το 1989 έλαβε υποψηφιότητα για τον ρόλο του στο θρυλικό «Lonesome Dove», το οποίο αποτελεί και την πιο πρόσφατη εμφάνιση σε τηλεοπτική σειρά εδώ και 37 χρόνια.

Το 2011, ο Τζόουνς πρωταγωνίστησε μαζί με τον Σάμιουελ Λ. Τζάκσον (Sam Jackson) στην τηλεταινία του HBO, «The Sunset Limited», την οποία ο ίδιος σκηνοθέτησε.

Η ένταξή του στο «The Lowdown» αποτελεί μια ιστορική επιστροφή για τον σπουδαίο ηθοποιό στα τηλεοπτικά χρονικά.

