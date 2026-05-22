Το κινητό δεν είναι πια απλώς μια συσκευή για κλήσεις και μηνύματα. Είναι email, τράπεζα, social media, φωτογραφίες, κάρτες, κωδικοί και συχνά το βασικό «κλειδί» για δεκάδες λογαριασμούς.

Γι’ αυτό, αν κλαπεί, δεν αρκεί να το αναζητήσετε. Πρέπει να κινηθείτε γρήγορα, ώστε να προστατεύσετε τη συσκευή, τον αριθμό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η Google δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού, κλειδώματος ή διαγραφής χαμένης Android συσκευής, ενώ η Apple συστήνει στους χρήστες iPhone να βάλουν άμεσα τη συσκευή σε Lost Mode όταν έχει κλαπεί ή δεν μπορεί να ανακτηθεί.

1. Δοκιμάστε πρώτα να την εντοπίσετε

Από άλλον υπολογιστή, κινητό ή tablet, μπείτε στην υπηρεσία εντοπισμού της συσκευής σας.

Αν έχετε Android, χρησιμοποιήστε το Find Hub της Google. Από εκεί μπορείτε να δείτε τη συσκευή στον χάρτη, να την κάνετε να χτυπήσει, να την κλειδώσετε ή να τη διαγράψετε απομακρυσμένα.

Αν έχετε iPhone, μπείτε στο iCloud Find Devices ή στην εφαρμογή Find My από άλλη Apple συσκευή. Mέσω του Find My μπορείτε να εντοπίσετε τη συσκευή, να αναπαράγετε ήχο, να ενεργοποιήσετε Lost Mode ή να διαχειριστείτε συσκευές που ανήκουν σε ομάδα Family Sharing.

2. Κλειδώστε τη συσκευή από απόσταση

Το δεύτερο βήμα είναι να την κλειδώσετε άμεσα.

Στο Android, επιλέξτε απομακρυσμένο κλείδωμα ή ασφάλιση της συσκευής. Tο Find Hub επιτρέπει κλείδωμα χαμένης ή κλεμμένης Android συσκευής, ενώ υπάρχει και δυνατότητα Remote Lock για κλείδωμα της οθόνης με χρήση αριθμού τηλεφώνου.

Στο iPhone, ενεργοποιήστε το Lost Mode / Mark as Lost. Aν το iPhone ή το iPad έχει κλαπεί, το πρώτο βήμα είναι να μπει σε Lost Mode ώστε να κλειδωθεί.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε τα εξής:

Βάλτε τη συσκευή σε κατάσταση χαμένης/κλεμμένης συσκευής.

Εμφανίστε στην οθόνη ένα μήνυμα επιστροφής, αν η πλατφόρμα το επιτρέπει.

Μη γράψετε στο μήνυμα διεύθυνση σπιτιού.

Προτιμήστε να βάλετε εναλλακτικό τηλέφωνο επικοινωνίας.

Μην απενεργοποιήσετε αμέσως τον εντοπισμό, γιατί μπορεί να χρειαστεί για την ανάκτηση.

3. Αλλάξτε αμέσως τους κρίσιμους κωδικούς

Ακόμη κι αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, οι λογαριασμοί σας πρέπει να προστατευτούν.

Ξεκινήστε από το email, γιατί από εκεί μπορεί κάποιος να κάνει επαναφορά κωδικού σε άλλες υπηρεσίες. Μετά αλλάξτε κωδικούς σε τράπεζες, social media, εφαρμογές πληρωμών, λογαριασμό Google ή Apple Account και εφαρμογές cloud.

Πρακτική σειρά προτεραιότητας:

Email. Τραπεζικές εφαρμογές και ψηφιακά πορτοφόλια. Google Account ή Apple Account. Social media. Εφαρμογές μηνυμάτων. Cloud, φωτογραφίες και αποθηκευμένα αρχεία.

4. Καλέστε την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας

Μετά την κλοπή, δεν κινδυνεύει μόνο η συσκευή. Κινδυνεύει και ο αριθμός σας.

Επικοινωνήστε άμεσα με τον πάροχό σας και ζητήστε:

φραγή της SIM,

έκδοση νέας SIM,

έλεγχο για ύποπτες αλλαγές στον λογαριασμό,

φραγή εξερχόμενων κλήσεων ή χρεώσεων, αν χρειάζεται.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό λόγω του SIM swapping, μιας απάτης κατά την οποία επιτήδειοι προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο της SIM ενός θύματος χρησιμοποιώντας προσωπικά δεδομένα και τεχνικές κοινωνικής μηχανικής. Η Europol αναφέρει ως προειδοποιητικό σημάδι την ξαφνική απώλεια σήματος στο κινητό.

Αν ξαφνικά δεν έχετε σήμα, δεν λαμβάνετε SMS ή βλέπετε προσπάθειες σύνδεσης σε λογαριασμούς σας, μιλήστε άμεσα με τον πάροχο και την τράπεζά σας.

5. Ενημερώστε τράπεζα και κρίσιμες υπηρεσίες

Αν στο κινητό υπήρχαν τραπεζικές εφαρμογές, κάρτες σε ψηφιακό πορτοφόλι ή εφαρμογές πληρωμών, επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζα.

Ζητήστε:

προσωρινό πάγωμα καρτών, αν υπάρχει κίνδυνος,

αποσύνδεση της συσκευής από e-banking ή mobile banking,

έλεγχο πρόσφατων συναλλαγών,

απενεργοποίηση ψηφιακού πορτοφολιού από τη χαμένη συσκευή.

Πότε να κάνετε απομακρυσμένη διαγραφή

Η διαγραφή της συσκευής είναι το τελευταίο και πιο δραστικό βήμα.

Κάντε το αν:

είστε βέβαιοι ότι η συσκευή κλάπηκε,

δεν υπάρχει ρεαλιστική πιθανότητα ανάκτησης,

έχετε ευαίσθητα αρχεία, φωτογραφίες ή επαγγελματικά δεδομένα,

βλέπετε ύποπτη δραστηριότητα στους λογαριασμούς σας.

Προσοχή: πριν πατήσετε διαγραφή, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσπαθήσει να εντοπίσετε και να κλειδώσετε τη συσκευή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η διαγραφή μπορεί να περιορίσει τις δυνατότητες εντοπισμού μετά.

Τι να κάνετε στην αστυνομία

Αν πρόκειται για κλοπή, κάντε αναφορά στις αρμόδιες αρχές. Κρατήστε:

μάρκα και μοντέλο συσκευής,

αριθμό IMEI,

αριθμό τηλεφώνου,

τελευταία γνωστή τοποθεσία,

ώρα και σημείο απώλειας ή κλοπής,

αποδεικτικά αγοράς, αν υπάρχουν.

Για περιστατικά που συνδέονται με ηλεκτρονική απάτη ή παραβίαση λογαριασμών, το gov.gr αναφέρει ότι υπάρχουν ηλεκτρονικές καταγγελίες προς τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τι πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει από πριν

Η πρόληψη είναι το μισό θέμα. Αν οι λειτουργίες εντοπισμού δεν είναι ενεργές πριν χαθεί η συσκευή, οι επιλογές σας περιορίζονται.

Aν το Find My δεν ήταν ενεργοποιημένο πριν χαθεί το iPhone ή το iPad, η συσκευή δεν εμφανίζεται στο iCloud.com/find ή στην εφαρμογή Find My και δεν μπορεί να σημανθεί ως χαμένη ή να διαγραφεί απομακρυσμένα.

Για να είστε πιο προστατευμένοι, ελέγξτε από τώρα ότι έχετε:

ενεργό Find My ή Find Hub,

ισχυρό κωδικό οθόνης,

Face ID, Touch ID ή δακτυλικό αποτύπωμα,

ενεργό έλεγχο δύο παραγόντων,

αντίγραφα ασφαλείας,

κλείδωμα SIM με PIN,

ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα,

απενεργοποιημένες ευαίσθητες ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος.

Για iPhone, το Stolen Device Protection είναι διαθέσιμο από το iOS 17.3 και μετά και πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πριν χαθεί ή κλαπεί η συσκευή.

Τα βήματα σε περίληψη

Αν σας έκλεψαν το κινητό:

Μπείτε σε Find My ή Find Hub. Εντοπίστε τη συσκευή στον χάρτη. Κλειδώστε τη συσκευή απομακρυσμένα. Βάλτε μήνυμα επικοινωνίας στην οθόνη. Αλλάξτε κωδικό email. Αλλάξτε κωδικούς σε τράπεζες, social media και cloud. Καλέστε τον πάροχο για φραγή SIM. Ενημερώστε την τράπεζα. Κάντε αναφορά στην αστυνομία. Διαγράψτε τη συσκευή απομακρυσμένα μόνο αν δεν υπάρχει πιθανότητα ανάκτησης.

