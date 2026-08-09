search
ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 03:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2026 13:11

Σοκ στο Λουτράκι: 75χρονος βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κάδους απορριμμάτων (Video)

09.08.2026 13:11
astynomia_peripoliko
φωτογραφία αρχείου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Λουτράκι, όταν ένας άνδρας ηλικίας 75 ετών εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος σύμφωνα με το loutrakiblog  ήταν κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 10 το πρωί. Περαστικός ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε τον 75χρονο πεσμένο στο σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα.

Είχε βγει από το σπίτι για να πετάξει τα σκουπίδια

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 75χρονος είχε φύγει από το σπίτι του προκειμένου να πετάξει τα σκουπίδια. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέρρευσε και εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του και ως ένα από τα ενδεχόμενα εξετάζεται να υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν έξω από το σπίτι του.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια αρχική εκτίμηση και όχι για το επίσημο αίτιο θανάτου, το οποίο θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Διαβάστε επίσης:

Πυρκαγιές: Έκτακτη σύσκεψη της επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου – Κόκκινος συναγερμός λόγω των θυελλωδών ανέμων (Video)

Άρτα: Ενώπιον του ανακριτή ο διευθυντής και ο τεχνικός ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ για την πυρκαγιά στο ΚΥΤ Αράχθου

Κάρπαθος: Εντοπίστηκαν πυρομαχικά στο Αρδάνι – Απαγορεύτηκε η κολύμβηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

kalogeropoulos
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ αποχαιρετούν τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Υπηρέτησε την τέχνη μακριά από συμβάσεις και στερεότυπα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

arnaoutoglou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρναούτογλου: «Όταν η Μεσόγειος φτάνει τους 33 βαθμούς, τι σημαίνει πραγματικά;»

andreas g papandreou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Την πολιτική σκέφτεται ο Ανδρέας Παπανδρέου – Πιθανή η υποψηφιότητα στο Ηράκλειο

arnaoutoglou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρναούτογλου στην Κομισιόν για τα διόδια: «Πιο ακριβά από Ευζώνους - Αθήνα παρά από Βρυξέλλες - Ελλάδα»

Porter Airlines
ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Ακυρώθηκε πτήση επειδή… ένα μικρό παιδί αρνιόταν να δέσει τη ζώνη του - Δεκάδες επιβάτες αποκλείστηκαν στο αεροδρόμιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10.08.2026 02:25
kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

MixCollage-09-Aug-2026-11-36-PM-4026
ΚΟΣΜΟΣ

Ντάνιελ Κίναχαν: Εκδόθηκε στην Ιρλανδία ο φερόμενος ως αρχηγός πανίσχυρου κυκλώματος οργανωμένου εγκλήματος

Mohsen Rezaei
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Μοχσέν Ρεζαΐ νέος γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας – Τι συμβαίνει με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

1 / 3