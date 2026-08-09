Σοκ στο Λουτράκι: 75χρονος βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κάδους απορριμμάτων (Video)

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Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Λουτράκι, όταν ένας άνδρας ηλικίας 75 ετών εντοπίστηκε νεκρός δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων.

Ο ηλικιωμένος, ο οποίος σύμφωνα με το loutrakiblog ήταν κάτοικος της περιοχής, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του περίπου στις 10 το πρωί. Περαστικός ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε τον 75χρονο πεσμένο στο σημείο και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη σορό του άνδρα.

Είχε βγει από το σπίτι για να πετάξει τα σκουπίδια

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 75χρονος είχε φύγει από το σπίτι του προκειμένου να πετάξει τα σκουπίδια. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, κατέρρευσε και εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις του.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του και ως ένα από τα ενδεχόμενα εξετάζεται να υπέστη ανακοπή την ώρα που βρισκόταν έξω από το σπίτι του.

Πρόκειται, ωστόσο, για μια αρχική εκτίμηση και όχι για το επίσημο αίτιο θανάτου, το οποίο θα προσδιοριστεί μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

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