Φωτιά στο Πικέρμι: Από παθολογικά αίτια ο θάνατος του άνδρα στο αυτοκίνητο

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Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις φλόγες στο Πικέρμι Αττικής.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν για να επιχειρήσουν στη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 15.30 σήμερα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το μακάβριο θέαμα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν πως η φωτιά είχε εκδηλωθεί πιθανότητα από όχημα το οποίο είχε λαμπαδιάσει και εντός αυτού υπήρχε η σορός ατόμου το οποίο είχε πλήρως απανθρακωθεί.

Άμεσα σήμανε συναγερμός και αφού η πυρκαγιά έσβησε, στην περιοχή έσπευσε η αστυνομία και ιατροδικαστής.

Σημειώνεται πως οι αρχές εξέτασαν αρχικά το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας και αναζήτησαν εντός του οχήματος κάποιο όπλο η κάποιο μπιτόνι βενζίνης χωρίς ωστόσο να βρουν κάτι.

Η αστυνομικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα πως πρόκειται για θάνατο ο οποίος οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια με τον οδηγό να χάνει προφανώς τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει και να τυλίγεται στις φλόγες.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Βασικό ζητούμενο για τις Αρχές παραμένει η ταυτοποίηση του άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός, με τις Αρχές να ψάχνουν πληροφορίες με βάση τα στοιχεία της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος.

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