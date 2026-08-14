Δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού τα ξημερώματα στην Κρήτη – 134 μετανάστες σε Γαύδο και Ιεράπετρα

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Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 134 μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/8) σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην πρώτη περίπτωση, 48 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου.

Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 86 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Και οι 86 μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

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