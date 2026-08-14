Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Qualco και OlympicMarine ενώνουν τις δυνάμεις τους για ελληνικά μη επανδρωμένα αυτόνομα σκάφη επιφανείας

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Στην ανάπτυξη μη επανδρωμένων αυτόνομων σκαφών επιφανείας ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής προχωρούν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ο Όμιλος Qualco και η Olympic Marine, επιχειρώντας να αποκτήσουν παρουσία σε μια διεθνή αγορά που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς και συνδέεται τόσο με την άμυνα και την ασφάλεια όσο και με εφαρμογές της γαλάζιας οικονομίας.

Οι τρεις εταιρείες υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει τη μελέτη, ανάπτυξη, παραγωγή και επίδειξη ενός Μη Επανδρωμένου Αυτόνομου Σκάφους Επιφανείας πολλαπλών ρόλων.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλήρως ελληνικού αυτόνομου σκάφους, το οποίο θα σχεδιάζεται, θα προγραμματίζεται και θα κατασκευάζεται στην Ελλάδα και θα μπορεί να απευθυνθεί τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Η συνεργασία συνδυάζει διαφορετικά πεδία τεχνογνωσίας των τριών πλευρών. Τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά εισφέρουν τη μακρά εμπειρία τους στη ναυπηγική βιομηχανία και στα σύνθετα ναυτικά συστήματα, ενώ ο Όμιλος Qualco αναλαμβάνει το τεχνολογικό σκέλος, με έμφαση στο λογισμικό, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης.

Η Olympic Marine συμμετέχει με την τεχνογνωσία της στη σχεδίαση και κατασκευή προηγμένων γαστρών από σύνθετα υλικά, καθώς και με τις παραγωγικές υποδομές της.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι τρεις εταιρείες θα συνδυάσουν ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία και εγκαταστάσεις, με στόχο την ανάπτυξη ενός προϊόντος που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αξιοπιστίας, ποιότητας και ανταγωνιστικότητας της διεθνούς αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην τεχνητή νοημοσύνη και στα συστήματα αυτόνομης λειτουργίας, τα οποία θα αποτελέσουν βασικό τμήμα της νέας πλατφόρμας. Η κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη ενός σκάφους πολλαπλών ρόλων και διττής χρήσης, ώστε η τεχνολογία να μπορεί να αξιοποιηθεί πέρα από τις αμιγώς αμυντικές εφαρμογές.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η προστασία των θαλάσσιων συνόρων, των υποθαλάσσιων υποδομών και των ενεργειακών δικτύων αποκτά αυξανόμενη σημασία διεθνώς. Τα μη επανδρωμένα συστήματα επιφανείας εξελίσσονται παράλληλα σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της αμυντικής και ναυτικής τεχνολογίας.

Οι τρεις εταιρείες επιδιώκουν το νέο ελληνικό σύστημα να πληροί τα προβλεπόμενα πρότυπα και τις απαιτήσεις πιστοποίησης, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για εξαγωγές και παρουσία σε διεθνείς αγορές.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του Ομίλου Qualco, Ορέστης Τσακαλώτος, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποκτούν κεντρικό ρόλο στη σύγχρονη αμυντική και βιομηχανική καινοτομία. Όπως ανέφερε, η συνεργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη λύσεων διττής χρήσης που θα μπορούν να αξιοποιηθούν στην άμυνα και την ασφάλεια, αλλά και σε εμπορικές εφαρμογές.

Από την πλευρά των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ο διευθύνων σύμβουλος Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης στάθηκε στη σύνδεση της ναυπηγικής εμπειρίας των εγκαταστάσεων με τις νέες τεχνολογίες, με στόχο την ανάπτυξη αυτόνομων ναυτικών συστημάτων στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος της Olympic Marine, Νικόλας Δενδρινός, υπογράμμισε τη σημασία της σχεδιαστικής και κατασκευαστικής τεχνογνωσίας στα προηγμένα σύνθετα υλικά, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη συνεργασία δημιουργεί ένα νέο πεδίο αξιοποίησης των παραγωγικών δυνατοτήτων της εταιρείας.

Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα γύρω από την ελληνική αμυντική βιομηχανία, με επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους να αναζητούν συνέργειες σε τεχνολογίες αιχμής και προϊόντα που μπορούν να αποκτήσουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

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