Γιατί η αποχώρηση της Καρολάιν Λίβιτ αποτελεί μεγάλο «χτύπημα» για τον Τραμπ – To «επίμαχο» βίντεο με τον πρόεδρο και τα ερωτήματα (Video)

Takeaways by to pontiki AI Η Καρολάιν Λίβιτ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, επικαλούμενη την ανάγκη να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της, ανακοίνωσε ότι η 28χρονη συνεργάτιδά του θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της ως εξωτερική σύμβουλος.

Η θητεία της Λίβιτ χαρακτηρίστηκε από την επιθετική της στάση απέναντι στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, ενισχύοντας τη ρήξη μεταξύ της κυβέρνησης και του Τύπου.

Παρά την έλλειψη ορατού σχεδίου διαδοχής, η αποχώρησή της προκάλεσε ερωτηματικά, τα οποία τροφοδοτήθηκαν από βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά μέσα, αν και ειδικοί στη γλώσσα του σώματος απέδωσαν τη συμπεριφορά της σε κούραση.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χρειάζεται σχεδόν κανέναν άλλο να λειτουργεί ως εκπρόσωπός του. Ο πιο θορυβώδης πρόεδρος της σύγχρονης ιστορίας μεταδίδει πάντα το μήνυμά του — μέσα από μια καθημερινή καταιγίδα αναρτήσεων στο διαδίκτυο, συνεντεύξεων και αντιπαραθέσεων με δημοσιογράφους.

Η αποχώρηση μιας εκπροσώπου Τύπου μπορεί, επομένως, να φαίνεται ως ασήμαντο γεγονός για τον «αρχι-αγγελιοφόρο». Ωστόσο, η αποχώρηση της Καρολάιν Λίβιτ, που ανακοινώθηκε την Τετάρτη, αποτελεί σημαντική προσωπική και πολιτική απώλεια. Το κενό που θα αφήσει θα αναδείξει τον ρόλο της ως ζωτικού μέλους της ομάδας συμβούλων του προέδρου. Όμως, είναι πολύ περισσότερα από μια απλή εκπρόσωπος Τύπου. Η Λίβιτ κατανοεί το «υποσυνείδητο» του Τραμπ. Έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του εναντίον των θεσμών της Ουάσιγκτον — στην περίπτωση αυτή, του Τύπου των ΗΠΑ. Ακριβώς όπως ο προϊστάμενός της, έσπασε τα κατεστημένα της θέσης της. Και με την προκλητική συμπεριφορά της απέναντι στους δημοσιογράφους, έκανε φανερή την ρήξη του παραδοσιακού δημοσιογραφικού μοντέλου στην εποχή των κοινωνικών μέσων.

Η Λίβιτ δήλωσε στα κοινωνικά μέσα την Τετάρτη ότι, από τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, μιας κόρης, την 1η Μαΐου, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να είναι η μητέρα που αξίζουν τα παιδιά της, ενώ παράλληλα αφιερώνει τον «συνεχή χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή» που απαιτεί η δουλειά της. Ο Τραμπ, ίσως για να μετριάσει το πλήγμα που του προκάλεσε η αποχώρηση μιας 28χρονης που είχε επαινέσει ως μία από τις «πιο έμπιστες συνεργάτιδές» του, ανακοίνωσε ότι η Λέβιτ θα συνεχίσει να υπηρετεί ως εξωτερική σύμβουλος.

Δύσκολη δουλεία

Το να είσαι εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN. Ο όρος «συνεπής επικοινωνιακή γραμμή» αποτελεί οξύμωρο σχήμα σε αυτή την κυβέρνηση. Κανείς, ούτε καν ο ίδιος, δεν ξέρει τι θα πει ο πρόεδρος από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλάζει πολιτική σε μια στιγμή, έρχεται σε αντίθεση με τους κορυφαίους αξιωματούχους του και με τον εαυτό του. Και ο Τραμπ είναι μάστορας στη χειραγώγηση των μέσων ενημέρωσης. Εδώ και δεκαετίες δαιμονοποιεί, κολακεύει και παίζει με τους δημοσιογράφους. Απολάμβανε τον ρόλο του κακού των ταμπλόιντ της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 1980, καθώς έχτιζε το όνομά του ως μεγιστάνας των ακινήτων και διασημότητα. Αντιλαμβάνεται διαισθητικά την επιθυμία των μέσων ενημέρωσης για συνεχώς μεταβαλλόμενους τίτλους και τη χρησιμοποιεί ως εργαλείο αποσπάσεως της προσοχής.

Ο ζήλος του Τραμπ για συγκρούσεις, η περιφρόνησή του για την εθιμοτυπία και η προθυμία του να λέει εξωφρενικά πράγματα δημιούργησαν μια αλχημεία, όταν η πολιτική του άνοδος συνέπεσε με την έκρηξη των κοινωνικών μέσων. Χρησιμοποίησε τη νέα τεχνολογία για να εισάγει την εκρηκτική του προσωπικότητα στην πολιτική ζωή του έθνους, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης που χρησιμοποιούσαν οι προκάτοχοί του ως δίαυλο επικοινωνίας. Ίσως, λοιπόν, να μην χρειάζεται καν άλλον εκπρόσωπο Τύπου. Όμως θα δυσκολευτεί να αντικαταστήσει το συνδυασμό δεξιοτήτων της Λίβιτ. Μιλάει τη γλώσσα του MAGA πιο άπταιστα μπροστά στις κάμερες από οποιονδήποτε άλλον, εκτός από τον ίδιο τον πρόεδρο. Οι ενημερώσεις της δεν αποτελούν τόσο προσπάθειες να εξηγήσει την πολιτική ή να μεταδώσει κωδικοποιημένα μηνύματα σε ξένους ηγέτες, όσο επιδείξεις της «τραμπικής» ανυπακοής.

Οι υποστηρικτές του προέδρου λατρεύουν τη Λίβιτ. Οι επιθέσεις της εναντίον γνωστών δημοσιογράφων θυμίζουν τις επαναστατικές κραυγές της πρώτης προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ. Σπάνια απαντά ευθέως σε μια ερώτηση — προτιμώντας να επιτίθεται στα κίνητρα ή τη νοοτροπία των δημοσιογράφων που έχουν βρεθεί να παίζουν τον ρόλο των κομπάρσων στην «εκπομπή» του Τραμπ. Τον περασμένο μήνα, η Λίβιτ κάθισε δίπλα στον πρόεδρο στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο αναβλήθηκε μετά την απόπειρα εισβολής ενός οπλισμένου άνδρα στην ετήσια εκδήλωση τον Απρίλιο. Εκείνο το βράδυ, κατά το οποίο ο Τραμπ πέρασε την ώρα του προσβάλλοντας τους δημοσιογράφους με σκληρά και προσωπικά σχόλια, θα λειτουργήσει πλέον ως μια αποχαιρετιστήρια μεταφορά για τη θητεία της.

Καταστροφική θητεία

Είναι επίσης κατά κάποιον τρόπο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Λίβιτ ανακοίνωσε την παραίτησή της εν μέσω της θύελλας που έχει ξεσπάσει σχετικά με το αν ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε δημοσιογράφους στο «Air Force One» ως δόλωμα κατά τη διάρκεια της μυστικής πτήσης του προέδρου από την Τουρκία, εν μέσω ενός περιστατικού που προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια τον περασμένο μήνα. Βασικά, όμως, η θητεία της Λίβιτ θα μείνει στην ιστορία ως καταστροφική για την παλιομοδίτικη αντίληψη ότι ο Τύπος διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην λογοδοσία των προέδρων. Η ίδια ανέλαβε τον έλεγχο του συστήματος δημοσιογραφικής κάλυψης που για πολύ καιρό διαχειριζόταν η Ένωση Ανεξάρτητων Ανταποκριτών. Αυτή αποφάσιζε ποιος θα είχε πρόσβαση στις προεδρικές εκδηλώσεις και ποιος θα πετούσε με το Air Force One. Πρόσθεσε υπηρεσίες streaming, τοπικούς συντηρητικούς ραδιοφωνικούς παρουσιαστές, podcasters και προσωπικότητες του κινήματος MAGA στο δημοσιογραφικό σώμα.

Οι επικριτές είδαν σε αυτό μια προσπάθεια να εισαχθούν προπαγανδιστές που θα ήταν επιεικείς απέναντι στον Τραμπ. Οι υποστηρικτές του χαιρέτισαν αυτό που θεώρησαν ως μια από καιρό αναμενόμενη αποδυνάμωση των μέσων ενημέρωσης που θεωρούν ως τη «φιλελεύθερη ελίτ». Σε μια τεράστια διαμάχη που συνοψίζει την περιφρόνηση της κυβέρνησης προς τα συμβατικά μέσα ενημέρωσης, η Λίβιτ — υπό τις οδηγίες του Τραμπ — απέκλεισε το Associated Press από ορισμένες εκδηλώσεις Τύπου του Λευκού Οίκου, ενώ ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου αποκλείστηκε από το Air Force One. Το AP, το οποίο έχει χιλιάδες πελάτες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, είχε αρνηθεί να τροποποιήσει το στυλ του ώστε να αντανακλά το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ με το οποίο ο Κόλπος του Μεξικού μετονομάστηκε σε «Κόλπο της Αμερικής».

Οι ενημερώσεις της Λίβιτ σύντομα έκαναν τα «εναλλακτικά γεγονότα» που εισήγαγε η ομάδα επικοινωνίας του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του να φαίνονται ήπια σε σύγκριση. Ξεκινούσε τις ενημερώσεις με έντονους μονολόγους που εξυμνούσαν υπερβολικά τα επιτεύγματα του Τραμπ. Οι παραστάσεις θύμιζαν εκπομπές σε ώρα υψηλής τηλεθέασης σε συντηρητικά τηλεοπτικά κανάλια — έναν κόσμο στον οποίο σίγουρα θα βρει ένα επικερδές μέλλον μόλις μεγαλώσουν τα παιδιά της.

Εντάσεις ανακύπτουν μεταξύ κάθε κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης. Οι σχέσεις μεταξύ της ομάδας του Προέδρου Τζορτζ Μπους και των δημοσιογράφων ήταν συχνά τεταμένες. Η πικρία μεταξύ των δημοσιογράφων και των συνεργατών του Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα διαψεύδει τις συντηρητικές απόψεις ότι οι δημοσιογράφοι ήταν στο πλευρό της κυβέρνησης. Και το γραφείο Τύπου του Προέδρου Τζο Μπάιντεν ήταν ιδιαίτερα ευερέθιστο. Όμως, ο Τραμπ έχει απειλήσει τον συνταγματικό ρόλο του Τύπου στη δημοκρατία όπως ποτέ άλλοτε.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Γουόκινσοου δήλωσε στο CNN ότι δεν αμφισβητεί την ειλικρίνεια της Λίβιτ όταν επικαλείται οικογενειακούς λόγους για την αποχώρησή της. Πρόσθεσε όμως: «Είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι μια δουλειά όπου, για να είσαι ο εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να αρνείσαι σκόπιμα την πραγματικότητα σε καθημερινή βάση». Ο βουλευτής από τη Βιρτζίνια πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι η κληρονομιά της θα είναι η περαιτέρω υποβάθμιση των σχέσεων μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Τύπου».

Ζήτημα διαδοχής

Ενώ οι ενημερώσεις της Λίβιτ αποτελούν αναμετρήσεις κομμένες και ραμμένες για την τηλεόραση, συχνά συμπεριφέρεται πιο συναδελφικά προς τα μέλη των μέσων ενημέρωσης όταν δεν την παρακολουθούν οι κάμερες. Συνήθως είναι διαθέσιμη στους δημοσιογράφους, ενώ ο δεσμός εμπιστοσύνης που την ενώνει με τον Τραμπ σημαίνει ότι βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων σε κρίσιμες στιγμές. Αυτό το προνόμιο είναι σημαντικό για τους δημοσιογράφους και ενισχύει την αξιοπιστία των κορυφαίων εκπροσώπων Τύπου. Και υπάρχουν φόβοι ότι, με την αποχώρηση της Λέβιτ, θα είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους δημοσιογράφους να καλύπτουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός απρόβλεπτου και σχεδόν ανεξέλεγκτου προέδρου.

Εκτός αν ο πρόεδρος επιλέξει έναν αντικαταστάτη που ανήκει ήδη στον στενό του κύκλο, ο διάδοχος της Λίβιτ ενδέχεται να στερείται της αυθεντικότητας που την έκανε μια έγκυρη φωνή για την κυβέρνηση. Οι περισσότερες διοικήσεις του Λευκού Οίκου προετοιμάζουν έναν ή περισσότερους αναπληρωτές εκπροσώπους Τύπου για την κορυφαία θέση, η οποία συνήθως εξαντλεί τους κατόχους της μέσα σε λίγα χρόνια. Η απουσία ενός ορατού σχεδίου διαδοχής για τη Λίβιτ θα τροφοδοτήσει τις εικασίες ότι ο Τραμπ ενδέχεται απλώς να αναλάβει ο ίδιος το σύνολο των καθηκόντων.

Η Λίβιτ θα παραμείνει για πάντα ηρωίδα για την εκλογική βάση του Τραμπ. Και η επιρροή της ενδέχεται να διαρκέσει και μετά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ, καθώς οι ομάδες της Δυτικής Πτέρυγα συχνά βασίζονται στις τεχνικές των προκατόχων τους. Ένας μελλοντικός πρόεδρος, είτε Δημοκρατικός είτε Ρεπουμπλικανός, ίσως διστάσει να παραδώσει οικειοθελώς την εξουσία στον Τύπο. Κατά τη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ συχνά δίνει την εντύπωση ότι ασκεί την εξουσία του για να διασφαλίσει ότι τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Στη Λίβιτ βρήκε μια πιστή και αποτελεσματική συνεργάτιδα.

Το μυστηριώδες βίντεο

Η 28χρονη Λίβιτ, η οποία κατέχει τον τίτλο της νεότερης εκπροσώπου Τύπου στα χρονικά του Λευκού Οίκου, αναμένεται να ολοκληρώσει τη θητεία της στην κυβέρνηση Τραμπ στα τέλη Αυγούστου. Η ίδια εξήγησε πως ο λόγος πίσω από αυτή την κίνηση είναι η ανάγκη της να περνά περισσότερο χρόνο με τα δύο μικρά παιδιά της. Ωστόσο, ενα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει εντύπωση και αμφιβολίες σχετικά με τους λόγους της αποχώρησής της: δείχνει τη Λίβιτ να στέκεται με σταυρωμένα τα χέρια, κοιτώντας τη Νάταλι Χαρπ. Η πολιτική συνεργάτιδα του προέδρου και πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια κάθεται ακριβώς δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια του βίντεο, η Λέβιτ φαίνεται να ανταλλάσσει κουβέντες με τη Χαρπ, ενώ καταγράφεται να χασμουριέται και να κάνει διάφορες κινήσεις με τα χέρια της.

🚨 BREAKING: Trump announced Karoline Leavitt's departure to "spend more time with family."



In a LEAKED video from last night, she looks visibly isolated during a tense Marine One exchange with Trump and another woman.



​Hours later, she's out.



Is the WH covering up something? pic.twitter.com/jX4zrfIOnm — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) August 12, 2026

Παράλληλα, και οι δύο γυναίκες ελέγχουν συχνά τα κινητά τους τηλέφωνα. Το υλικό αυτό, που ήρθε στο φως από τον λογαριασμό Call to Activism, συνοδεύτηκε από σχόλια που ανέφεραν πως η πρώην πλέον εκπρόσωπος Τύπου μοιάζει «εμφανώς απομονωμένη», πυροδοτώντας υποψίες για κρυφά κίνητρα πίσω από την παραίτησή της. Στο ζήτημα παρενέβη η Mirror US, ζητώντας από την ειδικό στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, να ρίξει φως στη σκηνή. Η ειδικός έσπευσε να διευκρινίσει ότι η γωνία λήψης της κάμερας ενδέχεται να δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις για την πραγματική απόσταση και τη στάση των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, η Λίβιτ δίνει την εντύπωση ότι είναι πιο απόμακρη σε σχέση με τις συνήθεις της εμφανίσεις δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς έχει στραφεί προς το παράθυρο και δεν επιδεικνύει την παραδοσιακή οπτική επαφή και το χαμόγελο.

Η Τζέιμς εξήγησε πως ορισμένες κινήσεις της, όπως το τρίψιμο του χεριού, το ξύσιμο του ώμου και το σφίξιμο στα χείλη, μαρτυρούν πλήξη σε συνδυασμό με σημάδια δυσφορίας. Αντίθετα, υπογράμμισε πως δεν υπάρχουν ξεκάθαρα σημάδια εχθρικότητας μεταξύ των δύο γυναικών, με τη Χαρπ μάλιστα να χαμογελά καθώς της μιλάει, έχοντας τον φορητό υπολογιστή και το τηλέφωνό της ανοιχτά. Ο εμφανής αναστεναγμός της 28χρονης δικαιολογείται ενδεχομένως από την κούραση της αναμονής, ενώ μια χειρονομία προς τη Χαρπ δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη έντασης, αλλά μάλλον προσπάθεια διευκρίνισης. Ωστόσο, η γενικότερη εικόνα της αποκλίνει αισθητά από τη γνωστή «χαμογελαστή εγρήγορση», υποδηλώνοντας μια διαφορετική επαγγελματική και συναισθηματική κατάσταση.

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