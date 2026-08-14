Great Sea Interconnector: Στους Ρυθμιστές η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ, βιώσιμη η επένδυση σε όλα τα σενάρια

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Στην επόμενη φάση περνά η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ, το δεύτερο σκέλος του Great Sea Interconnector (GSI), μετά την κατάθεση από τον ΑΔΜΗΕ του επενδυτικού αιτήματος προς τις Ρυθμιστικές Αρχές των δύο χωρών.

Το investment request αποτελεί απαραίτητο βήμα για την προώθηση του έργου βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού ΤΕΝ-Ε και ανοίγει τη διαδικασία αξιολόγησης που θα οδηγήσει σε κοινή απόφαση Κύπρου και Ισραήλ για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους.

Η κίνηση του ΑΔΜΗΕ ακολουθεί την ολοκλήρωση των μελετών κόστους-οφέλους (CBA) και την κατάρτιση της πρότασης για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους (CBCA). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών, η διασύνδεση Κύπρου–Ισραήλ εμφανίζεται οικονομικά βιώσιμη σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν.

Κατά την εκπόνηση των μελετών προηγήθηκε ανταλλαγή στοιχείων και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς των δύο χωρών. Στη διαδικασία συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, τα υπουργεία Ενέργειας, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου και ο αντίστοιχος Διαχειριστής του Ισραήλ, NOGA.

Οι αναλύσεις ενσωμάτωσαν τις νεότερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των ηλεκτρικών συστημάτων Κύπρου και Ισραήλ, τη μελλοντική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τις νέες ανάγκες σε ενεργειακές υποδομές.

Τα αποτελέσματα δείχνουν, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, ότι η διασύνδεση μπορεί να έχει σημαντική συμβολή στην ασφάλεια εφοδιασμού των δύο χωρών, να διευκολύνει την ενσωμάτωση περισσότερων ΑΠΕ και να ενισχύσει την ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου με το ευρωπαϊκό σύστημα.

Το επόμενο βήμα για τη χρηματοδότηση

Η υποβολή του επενδυτικού αιτήματος ενεργοποιεί πλέον τη διαδικασία αξιολόγησης από τις Ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου και Ισραήλ.

Ζητούμενο είναι η έκδοση κοινής απόφασης για την κατανομή του κόστους μεταξύ των δύο χωρών και τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα ανακτηθεί μέσω των ρυθμιζόμενων εσόδων της διασύνδεσης.

Μετά τη συμφωνία των δύο πλευρών θα ακολουθήσει η τελική επενδυτική απόφαση (FID), η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για τις διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου.

Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ προβλέπει παράλληλα την προσέλκυση πρόσθετων επενδυτών για το σκέλος Κύπρου–Ισραήλ. Πρόκειται για μοντέλο αντίστοιχο με αυτό που ακολουθήθηκε στο πρώτο τμήμα του Great Sea Interconnector, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Η εξέλιξη έρχεται μία εβδομάδα μετά τη συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ και Meridiam για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector.

Είχε προηγηθεί και επικοινωνία του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με τον Ισραηλινό υπουργό Ενέργειας Eli Cohen, με αντικείμενο την προώθηση της διασύνδεσης Κύπρου–Ισραήλ.

Καλώδιο 324 χιλιομέτρων σε βάθος έως 2.400 μέτρα

Ο Great Sea Interconnector έχει ενταχθεί στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχεδιάζεται ως μία ενεργειακή υποδομή που θα συνδέει ηλεκτρικά την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Το τμήμα Κύπρου–Ισραήλ θα έχει υπεράκτιο μήκος περίπου 324 χιλιομέτρων, ενώ το καλώδιο θα ποντιστεί σε βάθη που θα κυμαίνονται μεταξύ 2.200 και 2.400 μέτρων.

Η διασύνδεση θα διαθέτει ονομαστική ικανότητα μεταφοράς 1.000 MW και θα βασίζεται σε διπολικό σύστημα συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) 500 kV.

Στην Κύπρο, το καλωδιακό σύστημα θα συνδεθεί με τον Σταθμό Μετατροπής που προβλέπεται να κατασκευαστεί στην Κοφίνου, ενώ στην πλευρά του Ισραήλ ο αντίστοιχος σταθμός θα αναπτυχθεί στην περιοχή της Hadera.

Βασικό χαρακτηριστικό του έργου θα είναι η δυνατότητα αμφίδρομης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επιτρέποντας την αντιστροφή της ροής ανάλογα με τις ανάγκες των δύο ηλεκτρικών συστημάτων.

Με την κατάθεση του επενδυτικού αιτήματος, το βάρος μεταφέρεται πλέον στις Ρυθμιστικές Αρχές Κύπρου και Ισραήλ και στην απόφαση για τον επιμερισμό του κόστους, η οποία αποτελεί κρίσιμο βήμα πριν από την τελική επενδυτική απόφαση και την οριστικοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος.

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