ΕΛΑΣ: «Σηκώνει» τις δηλώσεις Συρίγου περί «υποχώρησης» για την πόντιση του καλωδίου και ρωτά «ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για τη χώρα;»

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Τις δηλώσεις του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Άγγελου Συρίγου σε σχέση με την υποχώρηση της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας στην πόντιση του καλωδίου το 2024 αναδεικνύει με ανάρτησή του ο αναπληρωτής τομεάρχης Εξωτερικών της ΕΛΑΣ Παυσανίας Παπαγεωργίου.

Κάνει λόγο για «αποτυχία της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας» και αντιστρέφει τα όσα έλεγε τότε η κυβέρνηση κατά της αντιπολίτευσης, ότι δηλαδή «παραπληροφορεί» για το καλώδιο στην Κάσο και αυτό είναι «επιζήμιο για τη χώρα».

«Ποιος είναι αλήθεια επιζήμιος για τη χώρα;» ρωτά ο αναπλ. Τομεάρχης της ΕΛΑΣ, μετά τις προχθεσινές δηλώσεις Συρίγου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Συρίγου στην εκπομπή «Ευθέως» της Ertnews, προχθές, σε δύο επεισόδια με την Τουρκία, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2024, η Ελλάδα «υποχώρησε» και δεν προχώρησε στις έρευνες βυθού.

Σχολιάζοντας αυτή τη δήλωση ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ, αναφέρει:

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κ. Άγγελος Συρίγος, αναδεικνύει σε εκπομπή της ΕΡΤ, την αποτυχία της κυβέρνησης στην άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Η άσκηση τελικά των κυριαρχικών δικαιωμάτων πόντισης του καλωδίου σύμφωνα με κανόνες διεθνούς δικαίου, απετράπη όπως μαθαίνουμε και επί του πεδίου από το τουρκικό πολεμικό Ναυτικό.

Η δε κυβέρνηση όχι μόνο δεν δέσμευσε την Τουρκία σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου και δεν διεκδίκησε την εφαρμογή κυρώσεων για την ενεργητική αποτροπή της δραστηριότητας αλλά πολύ περισσότερο φρόντισε να διαστρεβλώσει τα γεγονότα και να αποπροσανατολίσει τους πολίτες από την πραγματικότητα».

Μαρινάκης: «Η προπαγάνδα της αντιπολίτευσης για την Κάσο, είναι επιζήμια για τη χώρα»

Είχε προηγηθεί και σχολιασμός σε χθεσινοβραδινή εκπομπή του Kontra Channel, με τον Παυσανία Παπαγεωργίου να αναφέρει ότι αυτό που είπε ο κ. Συρίγος, «με βάση τα λεγόμενα τα τότε, του κυβερνητικού εκπροσώπου και του πρωθυπουργού είναι ακριβώς το αντίθετο με αυτά που μας έχουν πει μέχρι σήμερα».

«Έλεγαν τότε ότι σταμάτησε η πόντιση καθαρά με θέση της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης» σημείωσε παραπέμποντας στην εξής αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στο κυβερνητικό μπρίφινγκ: «Υπάρχει σαφής παραπληροφόρηση για την Κάσο, είπε ο υπουργός Εξωτερικών υπήρξε προγραμματισμός ιταλικού πλοίου, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε απολύτως, δεν υπήρξε καμία απολύτως υποχώρηση και η αναπαραγωγή αυτής της προπαγάνδας και της λογικής παραπληροφόρησης δεν είναι αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, δεν είναι αντιπολίτευση στη ΝΔ, είναι επιζήμια για τη χώρα».

Ακολουθεί ο διάλογος του Άγγελου Συρίγου με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, στην εκπομπή «Ευθέως» της Ertnews:

Συρίγος: Τον Ιούλιο του 2024 κι ακολούθως τον Νοέμβριο του 2024 είχαμε δύο επεισόδια στα οποία η Τουρκία, την πρώτη φορά με 5 πολεμικά, τη δεύτερη φορά πάλι με πολεμικά πλοία αλλά όχι με την ίδια ένταση του Ιουλίου απέτρεψε τις έρευνες βυθού. Με βάση αυτά τα δεδομένα έχει γίνει τώρα κι ο σχεδιασμός.

Δημ: Τι κάναμε σε αυτά τα επεισόδια;

Συρίγος: Και στα δύο επεισόδια υποχωρήσαμε, δεν προχωρήσαμε στη συνέχεια των ερευνών βυθού.

Δημ: Υποχωρήσαμε…

Συρίγος: Βεβαίως, διότι θεωρήσαμε θα μπορούσε να επιλυθεί το θέμα μέσα από το διάλογο και τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου που προβλέπουν τι γίνεται για την πόντιση καλωδίων.

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