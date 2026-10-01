Νέα κρίση στο ΝΑΤΟ: Το Πεντάγωνο εξαίρεσε κορυφαίες χώρες από ομάδα εργασίας της συμμάχίας

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση Τραμπ αποκλείει σημαντικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ από μια προγραμματισμένη συνάντηση στην Πολωνία, εφαρμόζοντας πρακτικές που προκαλούν ανησυχία για πιθανή διάσπαση της συμμαχίας.

Ο σχεδιασμός της συνάντησης, που συντονίζεται από τον Έλμπριτζ Κόλμπι, αφορά μια ομάδα εργασίας για το μέλλον του ΝΑΤΟ, στην οποία δεν έχουν προσκληθεί ισχυρές αμυντικές δυνάμεις όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Αξιωματούχοι από τις αποκλεισμένες χώρες αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, εκφράζοντας φόβους ότι η αμερικανική στρατηγική ενδέχεται να αποδυναμώσει τη συμμαχία εν μέσω ρωσικής επιθετικότητας.

Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προωθήσουν μια ομάδα «υποδειγματικών συμμάχων» που εκπληρώνουν τις αμυντικές τους δεσμεύσεις, με τον Κόλμπι να υποστηρίζει ότι η πρωτοβουλία στοχεύει στον μετασχηματισμό και την ενίσχυση του ΝΑΤΟ.

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Η κυβέρνηση Τραμπ αποκλείει αρκετούς σημαντικούς συμμάχους από μια συνάντηση των μελών του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα, μετά από προηγούμενες απειλές ότι θα καταρτίσει μια «λίστα καλών και κακών» σε βάρος κυβερνήσεων που έχουν έρθει σε αντίθεση με τις προτεραιότητες του προέδρου των ΗΠΑ.

Η προγραμματισμένη συνάντηση στην Πολωνία, την οποία έχει συντονίσει ο επικεφαλής πολιτικής του Πενταγώνου Έλμπριτζ Κόλμπι, αποτελεί ουσιαστικά μια ομάδα εργασίας που επικεντρώνεται στο μέλλον του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με έξι διπλωμάτες που είναι ενήμεροι για τον προγραμματισμό. Ωστόσο, πολλές από τις χώρες που δεν έλαβαν πρόσκληση – όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και οι χώρες της Βαλτικής – δαπανούν σημαντικά ποσά για την άμυνα και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη συμμαχία, με αποτέλεσμα οι διπλωμάτες τους να αναρωτιούνται γιατί αποκλείονται.

Στο πλαίσιο αυτό θέτουν το ερώτημα αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάνει διακρίσεις με τρόπο που θα μπορούσε να διασπάσει περαιτέρω μια συμμαχία που ήδη αγωνίζεται να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα και τα εξαντλημένα αποθέματα όπλων. «Κάνουμε ό,τι μας ζητείται», δήλωσε ένας αξιωματούχος από μια αποκλεισμενη συμμαχική χώρα. «Προσπαθούμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα κριτήρια και ποιος είναι ο σκοπός αυτών των συναντήσεων. Δεν μας έχουν μεταβιβαστεί ακόμη πολλές πληροφορίες». Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι κορυφαίοι συνεργάτες του έχουν επικρίνει αμείλικτα το ΝΑΤΟ από την επιστροφή τους στην εξουσία, για όλα τα θέματα, από την άρνηση των μελών να υποστηρίξουν τον πόλεμο κατά του Ιράν έως την αποτυχία ορισμένων χωρών να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

«Πάντα θεωρούσα το ΝΑΤΟ – για το οποίο ξοδεύουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την προστασία αυτών των ίδιων χωρών – ως μονόδρομο: εμείς θα τις προστατεύσουμε, αλλά αυτές δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς, ειδικά σε στιγμές ανάγκης», κατήγγειλε ο Τραμπ σε μια ανάρτησή του στο Truth Social φέτος. Τον περασμένο μήνα, αγνόησε έναν άλλο σύμμαχο – τη Νότια Κορέα – ακυρώνοντας ξαφνικά μια προγραμματισμένη κοινή στρατιωτική άσκηση, ενώ παράλληλα διαμαρτυρήθηκε για την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Τον Απρίλιο, όπως ανέφερε το POLITICO, ο Λευκός Οίκος κατάρτισε κάτι που έμοιαζε με λίστα «ποιος είναι μέσα και ποιος είναι έξω», ενώ αναζητούσε τρόπους να τιμωρήσει τους συμμάχους που δεν συμμορφώνονταν με τις επιθυμίες του Τραμπ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ έχει υιοθετήσει αυτή την οπτική. Έχει ενθαρρύνει τους «υποδειγματικούς συμμάχους» και προειδοποίησε ότι όσοι δεν υποστηρίζουν τα συμφέροντα των ΗΠΑ θα υποστούν τις συνέπειες. Αν και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα ομάδα εργασίας του ΝΑΤΟ παραμένουν ασαφείς, αυτή ακολουθεί την τακτική της επιβράβευσης ορισμένων εις βάρος άλλων. Ο Κόλμπι έχει πραγματοποιήσει δύο παρόμοιες συναντήσεις με προσκεκλημένους από τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, την Πολωνία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Οι χώρες που συμμετείχαν στη συνάντηση – γνωστή ως «Ομάδα του Μπέργκεν» – επιμένουν ότι δεν αποσκοπεί στη διάσπαση της συμμαχίας, δήλωσε ένας διπλωμάτης από μία από τις προσκεκλημένες χώρες. Αντίθετα, η ομάδα σκοπεύει να διατυπώσει ιδέες που θα υποβάλει στο σύνολο της συμμαχίας για περαιτέρω αξιολόγηση.

«Αυτό μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μετασχηματισμό», για ολόκληρη τη Συμμαχία, ανέφερε ο διπλωμάτης. Η πηγή παραδέχτηκε ότι ορισμένοι σύμμαχοι αισθάνονται απογοητευμένοι από τον αποκλεισμό, ειδικά δεδομένου ότι πολλοί έχουν επιτύχει ή ξεπεράσει τους στόχους δαπανών που απαιτούσε η κυβέρνηση Τραμπ. Οι ΗΠΑ ενδέχεται να προσθέσουν στη συνέχεια τη Δανία στην μικρή αυτή ομάδα, δεδομένης της συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο χωρών για την επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, σύμφωνα με άλλη πηγή που είναι ενήμερη για τον σχεδιασμό.

Ο Κόλμπι, ο οποίος έχει αποτελέσει τον καταλύτη της πρωτοβουλίας, πραγματοποίησε μια πρώτη συνάντηση στο Μπέργκεν της Νορβηγίας τον Ιούνιο και προσκάλεσε τους έξι «εκλεκτούς» συμμάχους. «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ που εκπληρώνουν με ταχείς ρυθμούς τις δεσμεύσεις τους για τις αμυντικές δαπάνες της Χάγης, διαθέτουν την κλίμακα για να συνεισφέρουν και είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε πρακτικά μέτρα», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση. Σημείωσε αυτό το μήνα σε συνέδριο στην Ουάσινγκτον ότι «η ιδέα είναι να προωθηθεί ολόκληρη η συμμαχία», προσθέτοντας ότι «θα είναι ένα καλύτερο και ισχυρότερο ΝΑΤΟ, πιο ανθεκτικό» και θα προσφέρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη στρατιωτική ικανότητα.

Ο Κόλμπι δείχνει από καιρό ενδιαφέρον για συνομιλίες σε μικρότερη κλίμακα μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ. Τα προηγούμενα χρόνια έχει επικεντρωθεί στην αναβίωση της Γερμανίας ως στρατιωτικής δύναμης για τον περιορισμό της Ρωσίας και στην ενίσχυση των αμερικανικών στρατευμάτων για την αντιμετώπιση της ανόδου της Κίνας. Ωστόσο, ακόμη και οι προσκεκλημένοι σύμμαχοι αμφισβητούν τον λόγο για τον οποίο ο Κόλμπι και άλλοι αξιωματούχοι της άμυνας επέλεξαν τους συμμετέχοντες και άφησαν εκτός ορισμένες από τις μεγαλύτερες αμυντικές δυνάμεις της ηπείρου, όπως η Βρετανία. «Αν προσπαθήσουν να χωρίσουν το ΝΑΤΟ σε “καλούς” και “κακούς”, αυτό είναι επικίνδυνο για τις ΗΠΑ», δήλωσε ένας διπλωμάτης. «Για την Ευρώπη, όμως, πρόκειται για υπαρξιακό ζήτημα».

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