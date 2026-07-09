search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 10:24
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 09:05

Η GEP υποδέχθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά τα παιδιά των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της

09.07.2026 09:05
gep kids

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η GEP πραγματοποίησε τη δράση «Bring Your Kids @ Work Day», ανοίγοντας τις εγκαταστάσεις της στα παιδιά των εργαζομένων της, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιεί για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου και έδωσε στους μικρούς επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το εργασιακό περιβάλλον των γονιών τους, συμμετέχοντας παράλληλα σε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που συνδύαζε δημιουργική απασχόληση, άθληση και ψυχαγωγία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα παιδιά συμμετείχαν σε αθλητικά παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια και διαδραστικές δράσεις, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν νέες φιλίες και να αποκτήσουν μια διαφορετική εικόνα για τον χώρο εργασίας των γονέων τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν σταθερό θεσμό, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο αυξημένη συμμετοχή και ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα πρωτοβουλιών της GEP για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, με έμφαση στην ευημερία των εργαζομένων, την ενίσχυση της συμμετοχής και τη διατήρηση ισχυρών δεσμών μεταξύ της εταιρείας και των ανθρώπων της.

Μέσα από αντίστοιχες δράσεις, η GEP επιδιώκει να ενισχύσει μια εταιρική κουλτούρα που δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, προωθώντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη σύνδεση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Διαβάστε επίσης:

Metron: Επενδύει 3 εκατ. ευρώ για νέα ώθηση στην παραγωγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HELLENiQ ENERGY: Νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kalpi1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB Τάσεις: Στο 29% η ΝΔ, καθαρά δεύτερη η ΕΛΑΣ, απώλειες για ΠΑΣΟΚ, ακρίβεια και διαφθορά κρίνουν τις εκλογές 

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τέλος στις περικοπές του νόμου «Κατρούγκαλου» – Ψηφίζεται τον Ιούλιο, πληρώνεται τον Αύγουστο

parking
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδύσσεια» το πάρκινγκ στην Αθήνα – Πανάκριβη μια θέση στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης

interpol-ilektroniki-apati-1
ΚΟΣΜΟΣ

Interpol: Kατάσχεση 300 εκατ. δολαρίων και 5.800 συλλήψεις σε παγκόσμια επιχείρηση κατά της διαδικτυακής απάτης

kaiti-garbi-new
LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή για το πρόβλημα υγείας της – «Προσεύχομαι να περάσει σύντομα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Αλλάζει ο κανονισμός στα αεροπορικά ταξίδια: Αυτόματη αποζημίωση, δωρεάν διορθώσεις στο boarding pass, φθηνότερα εισιτήρια χωρίς χειραποσκευή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 10:24
kalpi1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB Τάσεις: Στο 29% η ΝΔ, καθαρά δεύτερη η ΕΛΑΣ, απώλειες για ΠΑΣΟΚ, ακρίβεια και διαφθορά κρίνουν τις εκλογές 

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Τέλος στις περικοπές του νόμου «Κατρούγκαλου» – Ψηφίζεται τον Ιούλιο, πληρώνεται τον Αύγουστο

parking
ΕΛΛΑΔΑ

«Οδύσσεια» το πάρκινγκ στην Αθήνα – Πανάκριβη μια θέση στάθμευσης σε διάφορες περιοχές της πόλης

1 / 3