Η GEP υποδέχθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά τα παιδιά των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η GEP πραγματοποίησε τη δράση «Bring Your Kids @ Work Day», ανοίγοντας τις εγκαταστάσεις της στα παιδιά των εργαζομένων της, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που υλοποιεί για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου και έδωσε στους μικρούς επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το εργασιακό περιβάλλον των γονιών τους, συμμετέχοντας παράλληλα σε ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων που συνδύαζε δημιουργική απασχόληση, άθληση και ψυχαγωγία.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα παιδιά συμμετείχαν σε αθλητικά παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια και διαδραστικές δράσεις, ενώ είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν νέες φιλίες και να αποκτήσουν μια διαφορετική εικόνα για τον χώρο εργασίας των γονέων τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρωτοβουλία έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν σταθερό θεσμό, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο αυξημένη συμμετοχή και ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα πρωτοβουλιών της GEP για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, με έμφαση στην ευημερία των εργαζομένων, την ενίσχυση της συμμετοχής και τη διατήρηση ισχυρών δεσμών μεταξύ της εταιρείας και των ανθρώπων της.

Μέσα από αντίστοιχες δράσεις, η GEP επιδιώκει να ενισχύσει μια εταιρική κουλτούρα που δίνει έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, προωθώντας πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη σύνδεση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής και στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Διαβάστε επίσης:

Metron: Επενδύει 3 εκατ. ευρώ για νέα ώθηση στην παραγωγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό

HELLENiQ ENERGY: Νέες πρωτοβουλίες με στόχο τη γυναικεία ενδυνάμωση

Όμιλος ΔΕΗ: Με πέντε νέες, ευέλικτες αεριοστροβιλικές μονάδες ενισχύονται οι σταθμοί σε Χίο, Λέσβο και Ρόδο