ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 15:19
24.05.2026 14:45

Μάριος Οικονόμου: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 34χρονο – Έκκληση της Τροχαίας για μάρτυρες

Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε την κατάσταση της υγείας του 34χρονου Mάριου Οικονόμου, που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με μηχανή, ο διοικητής του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα».

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, ο οποίος αποσύρθηκε από την ενεργό δράση του 2024, ενεπλάκη σε τροχαίο στην περιοχή των Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ο Μάριος Οικονόμου εισήχθη επειγόντως στο χειρουργείο με βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, έγιναν δύο κρανιοεκτομές για την αποσυμπίεση του οιδήματος και του εγκεφάλου. Οι γιατροί θέλουν να παρακολουθήσουν τη μετεγχειρητική του πορεία σε συνέχεια της επέμβασης που έγινε χθες. Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση και με τους γιατρούς που με ενημέρωσαν σήμερα το πρωί, ο εφημερεύοντας γιατρός της ΜΕΘ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη», δήλωσε ο διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Δερδεμέζης.

Έκκληση από την Τροχαία για μάρτυρες

Το μεσημέρι της Κυριακής, η Διεύθυνση Τροχαίας Ιωαννίνων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά βοήθεια από τους πολίτες.

«Το Σάββατο 23-5-2026 και περί ώρα 12.50′, στην οδό Λεωφόρου Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα, έλαβε χώρα τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα Ι.Χ.Ε. όχημα και δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο βαρύς τραυματισμός του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης και για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το εν λόγω τροχαίο ατύχημα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583».

Η οργισμένη ανάρτηση γιατρού: «Επειδή κάποιος έκανε αναστροφή»

Μια οργισμένη ανάρτηση για το τροχαίο με τον σοβαρό τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου έκανε γιατρός που εργάζεται στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

«Πριν μερικές ημέρες αναφέρθηκα στην επικινδυνότητα που υπάρχει κατά την είσοδο και έξοδο των οχημάτων από το Χατζηκώστα και στην γύρω περιοχή. Δυστυχώς σήμερα ένας νέος άνθρωπος βρίσκεται διασωληνωμένος με κίνδυνο να χάσει τη ζωή του επειδή κάποιος έκανε αναστροφή», έγραψε στο Facebook ο χειρουργός Φίλιππος Σιάκας.

«Πόσοι ακόμα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα επειδή κωφεύει ο Δήμος για να προλάβει αυτού του είδους τα ατυχήματα;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

