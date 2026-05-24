ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 15:21
Κρήτη: Συνελήφθη και ο πατέρας της 3χρονης που δίνει μάχη για τη ζωή της – Παραπέμπονται με τη μητέρα της για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του μόλις 3,5 ετών κοριτσιού, που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, καθώς συνελήφθη ο φερόμενος πατέρας του παιδιού, ο οποίος αναζητούνταν από τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, ο άνδρας από το Πακιστάν αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων μαζί με τη μητέρα των παιδιών, η οποία είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή μετά την κατάρρευση της μικρής. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. οι θάνατοι δύο παιδιών της οικογένειας

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σε βάθος το οικογενειακό περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωναν τα παιδιά, ενώ στο μικροσκόπιο της έρευνας βρίσκονται και οι θάνατοι δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι τα δύο παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμού. Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές, στο πλαίσιο της προανάκρισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι το 3,5 ετών κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

