Νέα Φιλαδέλφεια: Ο Στρατός αποκατέστησε την πεζογέφυρα που είχαν «ξηλώσει» οι πλημμύρες

Μια σημαντική επιχείρηση των Ενόπλων Δυνάμεων ολοκληρώθηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της νύχτας (μεταξύ 23 και 24 Μαΐου 2026), με την τοποθέτηση μιας νέας μεταλλικής πεζογέφυρας τύπου Bailey στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Η νέα γέφυρα εξασφαλίζει και πάλι τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού, αντικαθιστώντας την παλαιότερη κατασκευή που είχε καταστραφεί ολοσχερώς από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η κινητοποίηση του Στρατού Ξηράς ξεκίνησε έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η δημοτική αρχή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας κοινωνικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο κομβικός ρόλος της νεοσύστατης ΔΙΚΑΦΚΑ

Η υλοποίηση του έργου ανατέθηκε στη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ) του ΓΕΕΘΑ. Πρόκειται για μια δομή που ιδρύθηκε το 2024 στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030» με διττό ρόλο. Όπως έχει επισημάνει επανειλημμένα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αποστολή της ΔΙΚΑΦΚΑ είναι —πέρα από τα καθαρά επιχειρησιακά της καθήκοντα— η άμεση και αποτελεσματική συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, η αποκατάσταση ζημιών από ακραία φυσικά φαινόμενα και η εκτέλεση έργων κοινής ωφελείας.

Το χρονικό της τοποθέτησης

Πριν από την τελική φάση, κλιμάκιο του ΓΕΕΘΑ/ΔΙΚΑΦΚΑ πραγματοποίησε αυτοψία και αναγνώριση στο σημείο, εκπονώντας την απαραίτητη Τεχνική Έκθεση. Η μελέτη προέβλεπε την καθέλκυση στρατιωτικής γέφυρας Bailey 5 στοιχείων και συνολικού μήκους 15,25 μέτρων. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιχείρησης ήταν να εκτελέσει ο Δήμος τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες τσιμεντόστρωσης εκατέρωθεν της κοίτης για την ασφαλή έδραση της γέφυρας, καθώς και να διαθέσει τα απαιτούμενα γερανοφόρα οχήματα.

Μόλις ολοκληρώθηκαν οι υποδειχθείσες υποδομές, εκδόθηκε η σχετική Επιχειρησιακή Διαταγή. Έμπειρα στελέχη του 725 Τάγματος Μηχανικού (725 ΤΜΧ) ανέλαβαν δράση και κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών τοποθέτησαν με ακρίβεια τη νέα πεζογέφυρα, αποδίδοντάς την με ασφάλεια στους κατοίκους της περιοχής.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των δράσεων κοινωνικής προσφοράς με τις οποίες οι Ένοπλες Δυνάμεις στηρίζουν έμπρακτα την καθημερινότητα και την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών.

Διαβάστε επίσης:

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ζαχάρω: Στην 117 Πτέρυγα Μάχης υπηρετούσε ο 29χρονος που έχασε τη ζωή του (Photos/Video)

Ντόλκα υπέρ Καρυστιανού: «Φάτους τα σωθικά, μαζί σου με κάθε κόστος»

Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)



