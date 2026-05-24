Μικρολίμανο: Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα όπλα του «Τίτι» – Έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα που διέφυγε (Video)

Στην πλήρη διερεύνηση του οπλισμού που εντοπίστηκε στην κατοχή του 42χρονου κακοποιού στο Μικρολίμανο στρέφονται οι αρχές, την ώρα που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα για το ενδεχόμενο σχεδιασμού εγκληματικής ενέργειας και την ύπαρξη συνεργών.

Τα όπλα που κατασχέθηκαν έχουν ήδη αποσταλεί για βαλλιστικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Ο 42χρονος έφερε τρία όπλα, εκ των οποίων το ένα ήταν έτοιμο προς χρήση, με σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα 30 φυσιγγίων, καθώς και έξι χειροβομβίδες, στοιχείο που, σύμφωνα με τις αρχές, καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητάς του.

Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό ενός άνδρα που βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ελέγχου και διέφυγε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ενώ δύο γυναίκες που ήταν στην ίδια παρέα προσήχθησαν στην Ασφάλεια.

Οι διωκτικές αρχές επιχειρούν να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα, όπως ο λόγος κατοχής του βαρύτατου οπλισμού, το αν σχεδίαζε κάποια ενέργεια, η πιθανή συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση και ο χώρος διαμονής του.

Ο 42χρονος χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνος κακοποιός, με βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, ένοπλες ληστείες, βιασμούς και εκβιασμούς, γεγονός που εντείνει την κινητοποίηση των αρχών για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του.

Ποιος είναι ο διαβόητος «Τίτι» – Τα 4 ονόματα, οι ποινές 73 ετών και οι φωτογραφίες από το οπλοστάσιό του

Τα κομμάτια του παζλ για τη δράση του 42χρονου που τραυματίστηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, από όπλου αστυνομικού στο Μικρολίμανο, προσπαθούν να ενώσουν οι Αρχές για να διαπιστώσουν τι ήθελε τα δύο πιστόλια, το περίστροφο και τις έξι χειροβομβίδες που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. πρόκειται για τον διαβόητο «Τίτι» από την Αλβανία, με «πλούσιο» βαρύ ποινικό παρελθόν, που έχει δηλώσει τέσσερα διαφορετικά ονόματα και ηλικίες, ενώ έχει καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, ναρκωτικά, κλοπές, διαρρήξεις, πυροβολισμούς κατά αστυνομικών και άλλα αδικήματα.

Η παράνομη δράση του χρονολογείται τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία, ενώ φέρεται να είχε διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία, όπου φέρεται επίσης να είχε εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Τον Ιούνιο του 2019, ο ένοπλος άνδρας είχε αποδράσει μαζί με τρία ακόμη από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, έχοντας μάλιστα πάρει όμηρο αστυνομικό.

Μετά τη σύλληψή του και τη μεταφορά σε αλβανικό σωφρονιστικό κατάστημα, ο 42χρονος δραπέτευσε εκ νέου και επέστρεψε κρυφά στην Ελλάδα.

Στο …βιογραφικό του έχει μια καταδίκη για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου στην Καισαριανή, το 2013. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2012, είχε επιχειρήσει να κλέψει ποδήλατο και δεν δίστασε να ανοίξει πυρ στον αέρα και να πετάξει χειροβομβίδα κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια καθώς και σε 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, εκκρεμούν ποινές φυλάκισης και κάθειρξης σε βάρος του που φτάνουν τα… 73 χρόνια.

Το χρονικό των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μικρολίμανο, κατά τη διάρκεια ελέγχου από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ομάδα 8 αστυνομικών πλησίασε τον άνδρα τη στιγμή που έβαινε από καφετέρια προκειμένου να τον ελέγξει, ωστόσο εκείνος αντέδρασε βγάζοντας όπλο. Τότε, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τον πυροβόλησε.

Ο τραυματίας έπεσε αιμόφυρτος. Πάνω του είχε δύο πιστόλια και ένα περίστροφο. Μετά από έρευνα σε καφετέρια, βρέθηκε μία τσάντα με έξι χειροβομβίδες.

Δημογλίδου: «Τράβηξε όπλο»

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον Action24 είπε ότι ο άνδρας προέταξε όπλο κατά τη διάρκεια του ελέγχου, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αντιδράσουν άμεσα, λαμβάνοντας θέσεις κάλυψης πριν από τον πυροβολισμό.

«Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα μόλις ο άνδρας προέταξε το όπλο, λαμβάνοντας θέσεις κάλυψης πριν τον πυροβολισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στο χειρουργείο ο 42χρονος

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του τραυματία.

Ο 42χρονος φέρεται να έχει τραυματιστεί στο αυτί. Επειδή η σφαίρα έχει σφηνωθεί στο κεφάλι του, οι γιατροί θα τον υποβάλουν σε χειρουργική επέμβαση για να την αφαιρέσουν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Πρωινές ώρες σήμερα 23 Μαΐου 2026, στο Μικρολίμανο του Πειραιά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούσαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντόπισαν άνδρα να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος της περιοχής, τον οποίο έκριναν ύποπτο και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον έλεγχό του.

Στη θέα των αστυνομικών, το εν λόγω άτομο επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί δηλώνοντας την ιδιότητά τους, τον κάλεσαν να σταματήσει, ωστόσο προέταξε όπλο που έφερε, εναντίον αστυνομικού, με προφανή σκοπό να το χρησιμοποιήσει. Έτερος αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έκανε χρήση του ατομικού του οπλισμού, με αποτέλεσμα ο ελεγχόμενος να τραυματιστεί και να ακινητοποιηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα σταθμός ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται, ενώ επιπλέον ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν -2- πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα προς χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το πιστόλι που προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με -32- φυσίγγια.

Παράλληλα στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί αρχικά, βρέθηκε σακίδιο που περιείχε ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, καθώς και -6- χειροβομβίδες λόγος για τον οποίο, στο σημείο κλήθηκε και προσήλθε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, πρόεκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος ήδη από το 1995 έχει απασχολήσει τις Αρχές για πλήθος σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων, ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, αρπαγή – ομηρία αστυνομικού, βιασμό, κλοπές και ληστείες.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία από κοινού και κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εν λόγω, το 2019 είχε συλληφθεί στο εξωτερικό και εξέτισε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, εντός του 2026, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ερευνητικά δεδομένα, εισήλθε παράνομα στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι, οι ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας, συνολικά ξεπερνούν τα 73 έτη.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Δ.Α.Ο.Ε..

