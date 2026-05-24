Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 40χρονος που παρίστανε τον στρατιωτικό

Ένας 40χρονος συνελήφθη χθες το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με κατηγορίες για αντιποίηση Αρχής και παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς φέρεται να παρίστανε τον στρατιωτικό και να χρησιμοποιούσε εξοπλισμό που παρέπεμπε σε οχήματα και προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο άνδρας κυκλοφορούσε με όχημα που είχε εγκατεστημένα φωτεινά και ηχητικά σήματα παρόμοια με αυτά της ΕΛ.ΑΣ., ενώ είχε στην κατοχή του μεταλλική ταυτότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, αλεξίσφαιρο γιλέκο μπλε χρώματος, χειροπέδες, ασύρματο VHF χειρός ρυθμισμένο στη συχνότητα του κέντρου έκτακτων περιστατικών της ΕΛ.ΑΣ. και χειροβομβίδα καπνού.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) σε συνεργασία με την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (ΟΜ.Α.Ε.) του Λιμενικού. Ο 40χρονος ισχυρίστηκε ότι το όχημα που οδηγούσε ανήκε στον στρατό, ωστόσο διαπιστώθηκε ότι είχε κόκκινες πινακίδες και ανήκε σε συγγενικό του πρόσωπο.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα κατασχέθηκαν: δύο ζεύγη φωτεινών σημάτων με τηλεχειριστήριο, φορητό σύστημα φωτεινών σημάτων μπλε-κόκκινου, σύστημα μεγαφώνου για ηχητικά σήματα, χειροπέδες με κλειδί, αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειροβομβίδα καπνού δεμένη με δεματικό. Η χειροβομβίδα πρόκειται να παραδοθεί σε αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού.

Ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

«Τις πρωινές ώρες χθες, συνελήφθη ένας 40χρονος ημεδαπός για παράβαση του άρθρου 175 του Ποινικού Κώδικα «Αντιποίηση Αρχής», του άρθρου 76 παράγραφος 1 του Ν.4070/2012 «Ποινικές Κυρώσεις» σε συνδυασμό με τις παραγράφους 4 και 6 της Υπουργικής Απόφασης 4253/128/Φ320/2017 και του Ν. 2168/1993 «Περί όπλων», όπως ισχύει, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) σε συνεργασία με στελέχη της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης (ΟΜ.Α.Ε.) της Λιμενικής Αρχής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, σε έλεγχο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος δήλωσε ότι φέρει την ιδιότητα του εν ενεργεία στρατιωτικού και διαπιστώθηκε ότι είχε στην κατοχή του μεταλλικό σήμα της ΕΛ.ΑΣ., ασύρματο VHF χειρός και αξεσουάρ που παραπέμπουν σε εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας. Επιπλέον, στο όχημα βρέθηκαν φωτεινά και ηχητικά σήματα, χειροπέδες, αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειροβομβίδα καπνού. Τα ανευρεθέντα αντικείμενα κατασχέθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ η χειροβομβίδα θα παραδοθεί σε αρμόδια Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατού για περαιτέρω διαχείριση».

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον 40χρονο να οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για περαιτέρω διερεύνηση των κατηγοριών.

